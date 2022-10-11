شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب: ورش عمل فنية أون لاين لممولى شرم الشيخ للتعريف بمنظومة الإيصال الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن تنظيم المصلحة لورش عمل فنية أون لاين للممولين، والمكلفين الواقعين في النطاق الجغرافي لمدينة شرم الشيخ الذين يمارسون أنشطتهم من خلال مركز رئيسي أو فرع، وذلك للتعريف بمنظومة الإيصال الإلكتروني وشرح كيفية التسجيل والتكامل مع المنظومة، وللإجابة على استفساراتهم في هذا الشأن وذلك يومي الأحد والأربعاء طوال شهر أكتوبر2022، في تمام الساعة العاشرة صباحاً ابتداء من يوم الأحد الموافق 2 أكتوبر 2022.

وأوضح مختار توفيق أن تنظيم المصلحة لورش العمل هذه يأتي بمناسبة صدور القرار رقم 484 لسنة 2022 بإلزام ممولي شرم الشيخ بمنظومة الإيصال الإلكتروني اعتبارًا من 1 نوفمبر القادم، لافتًا إلى أن المصلحة حريصة على تقديم كل الدعم لممولي شرم الشيخ لتسهيل إنضمامهم لمنظومة الإيصال الإلكتروني.