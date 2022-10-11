شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يلتقي مسئولي لينوفو العالمية لبحث فرص الاستثمار فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جيوفانى دى فيليبو رئيس شركة لينوفو فى أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا؛ ووفد الشركة المرافق له؛ حيث تناول اللقاء استعراض أبرز الاهتمامات الاستثمارية لشركة لينوفو العالمية خلال الفترة المقبلة، والمزايا التنافسية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى، وبحث سبل التوسع فى استثمارات الشركة فى مصر.

وجاء ذلك على هامش مشاركة الدكتور عمرو طلعت فى فعاليات الدورة الـ42 لمعرض ومؤتمر "جيتكس جلوبال" المنعقد بدبى فى الإمارات العربية المتحدة.

وتناول اللقاء استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية التى تتضمن عدد ضخم من البرامج التدريبية التى تغطي تخصصات تكنولوجية متنوعة لتلبية متطلبات سوق العمل الحالى والمستقبلى فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الصعيدين المحلى والعالمى؛ حيث تتدرج فى القيمة والتخصص والتعمق بدءا من التدريب على المهارات الأساسية فى الحاسب الآلى لنشر الثقافة الرقمية، وصولًا إلى البرامج التى تهدف إلى تأهيل الشباب فى وظائف قائمة على التكنولوجيا، ثم الوصول إلى البرامج التى تهدف إلى تقديم تعليم مكثف ومتعمق لإعداد كوادر فى مختلف تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحديثة.

كما تم استعراض محاور استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد 2022-2026 وما تقدمه من تسهيلات وحوافز للمستثمرين؛ حيث تم بحث إمكانية إنشاء الشركة مركزا لها للتعهيد فى مصر لتوفير حلول الذكاء الاصطناعي.

حضر اللقاء المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والمهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، وبير أوفرجارد رئيس قسم التكنولوجيا بشركة لينوفو فى أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، والمهندس علاء بواب مدير عام الشركة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ونهى جوهر مدير الشركة فى مصر والشام.

وفى سياق متصل؛ قام الدكتور عمرو طلعت بزيارة جناح شركة هواوى العالمية المشارك فى معرض جيتكس؛ حيث عقد اجتماعا مع تيرى هى رئيس شركة هواوى لمنطقة شمال أفريقيا، وجاكلين شى رئيس التسويق الدولى وخدمات الحوسبة السحابية بالشركة.

وخلال الاجتماع؛ اطلع الدكتور عمرو طلعت على أحدث ما توصلت إليه الشركة من حلول وخدمات فى مجالات التحول الرقمي.

وشهد الاجتماع استعراض الخطط المستقبلية للشركة فى مجالات الحوسبة السحابية، ومراكز البيانات.

وتم الإشارة إلى اهتمام الدولة المصرية بدعم وتعزيز استخدام الحوسبة السحابية فى الحكومة، وانشاء مراكز البيانات خاصة مع تنفيذ مشروعات التحول الرقمى وميكنة قطاعات الدولة فى ضوء التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية لتحقيق التحول الرقمى وبناء مصر الرقمية؛ حيث تم التطرق إلى سبل التعاون فى توفير الحوسبة السحابية للحكومة.

وأعرب مسئولو الشركة خلال الاجتماع عن رغبة الشركة فى التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى كافة المجالات، والتوسع فى استثماراتها بالسوق المصرى فى مجال البنية التحتية للاتصالات فى ضوء الاهتمام الكبير الذى توليه الشركة لمصر باعتبارها مركز إقليمى لأنشطة الشركة فى شمال أفريقيا.

حضر اللقاء المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والمهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والمهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، وكولين هو الرئيس الإقليمى لمجموعة أعمال المشروعات فى شمال افريقيا، وجيم ليو الرئيس التنفيذى للشركة بمصر، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من القيادات الإقليمية للشركة.