شكرا لقرائتكم خبر عن فى افتتاح اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولى.. تعرف على أبرز موضوعات المناقشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ودار حوار هام مع بداية الاجتماعات بين كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، وديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولى، ليغطى عدة نقاط للمناقشة وتشمل أزمات الغذاء والطاقة والمناخ والتوقعات حول الاجتماعات السنوية وتقارير المناخ والتنمية القطرية وزيادة رأس المال للعمل المناخى.

وتعقد الاجتماعات السنوية فى وقت يواجه فيه العالم تحديات تتعلق بجائحة كورونا والحرب الدائرة فى أوكرانيا وأزمة الغذاء والطاقة العالمية.

وتشكل هذه الأزمات المتفاقمة خطراً على سبل كسب العيش وتلحق الضرر بالفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية.

وهناك حاجة ماسة إلى أن يتخذ واضعو السياسات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص إجراءات حاسمة ومنسقة لبناء القدرة على الصمود فى هذا العصر من التقلبات.