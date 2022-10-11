شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية يشارك فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الدكتور محمد معيط وزير المالية يرافقه أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي ، فى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، وحتى 15 أكتوبر الحالي، تحت عنوان: «الوحدة وقت الأزمة»؛ لتبادل الرؤى والأفكار وتقديم حلول فعَّالة للآثار الناجمة عن الأزمات الاقتصادية العالمية المتعاقبة، وإبراز أهمية الدور الجماعى لمختلف البلدان بالتعاون مع مؤسسات التنمية الدولية في التغلب على تداعيات التحديات العالمية، والمضى قدمًا نحو التعافى الاقتصادى بمختلف المجالات.

ذكر بيان لوزارة المالية، أن الوزير يعقد عددًا من اللقاءات والمباحثات الثنائية، ويشارك في الموائد المستديرة، حيث يلتقي مع جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى، وأنطوانيت سايح، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولى، ويعقد لقاءات مع وزراء المالية والتخطيط الأفارقة لمناقشة الأوضاع المالية العالمية، والتحديات الاقتصادية بالقارة السمراء، وتحالف وزراء المالية بمختلف الدول لاستعراض خطة مواجهة «التغير المناخى»، والجهود المبذولة للتحول للاقتصاد الأخضر.

أوضح البيان، أن الوزير سيعقد لقاءات ثنائية أيضًا مع إيلينا فلوريس نائب مدير الشئون المالية والاقتصادية للاتحاد الأوروبي، لمناقشة سبل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في مصر، وسيجريد كاج نائب رئيس الوزراء ووزير المالية بهولندا، لافتًا إلى أن الوزير سيشارك أيضًا في عدد من الموائد المستديرة مع المنظمات والشركات العالمية وكبرى المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني منها: «فيتش، وستاندرد آند بورز، وموديز، وجولدن مان ساكس، ومورجان ستانلى، وسوستيه جنرال، وجي.بي.مورجان، واليورومني»، ويحضر اجتماعات عدد من البنوك العالمية، أبرزها: «بنك ستاندرد آند تشارترد، والبنك المركزي الألماني، وبنك بي.إن.بي.باريبا، و«HSBC»، والبنك الياباني للتعاون الدولى، وبنك دبي الإسلامي، وبنك إسكندرية، وبنك اليورو كلير، وبنك الإمارات دبي الوطني، وكريدي أجريكول، وسيتي بنك».