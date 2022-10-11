شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنة مصرية - سعودية للتنسيق خلال موسمى الحج والعمرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية والوفد المرافق له، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية لمصر على رأس وفد سعودي رفيع المستوى.

حضر اللقاء من الجانب السعودي كل من الدكتور عبد الفتاح مشاط نائب وزير الحج والعمرة، والسفير أسامة نقلي سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، والدكتور عبد العزيز وزان وكيل الحج والعمرة لشئون العمرة، والدكتور الحسن المناخرة وكيل وزارة الحج والعمرة للتعاون الدولي، وعدد من قيادات الوزارة.

وحضر من الجانب المصري غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، وأحمد عبيد مساعد وزير السياحة والآثار لشئون مكتب الوزير، ويمني البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية، وسامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، ووزير مفوض داليا عبد الفتاح المُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، وإيمان قنديل المستشار الفني للوزارة لشئون شركات السياحة، وعدد من قيادات الوزارة.

واستهل أحمد عيسى اللقاء بالترحيب بالوزير السعودي والوفد المرافق له في بلدهم الثاني مصر، متمنياً لهم أن تكون زيارتهم لمصر زيارة طيبة وموفقة وأن تحقق مصر والسعودية الأهداف التي تسمو إليها.

وأكد الوزير أحمد عيسى على عمق العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون المختلفة بين الجانبين في العديد من المجالات منها السياحة والآثار، مضيفًا أن هناك مساحات كبيرة وفرص للتعاون بين البلدين في مجالات سياحية أخرى بجانب نطاق ملف رحلات الحج والعمرة.

وفي كلمته، أعرب الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، عن سعادته البالغة بهذا اللقاء وبزيارته لمصر وما تضمنته هذه الزيارة من لقاءات هامة، مشيداً بالتطور الذي تشهده مصر في العديد من المجالات.

وقد تم خلال اللقاء مناقشة عدد من النقاط لتعزيز سبل التعاون المختلفة بين وزارة السياحة والآثار ووزارة الحج والعمرة السعودية، ومناقشة عدد من المُقترحات للتيسير على قاصدى بيت الله الحرام.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيقية عليا من الجانبين المصري والسعودي تضم كافة الكفاءات الفنية المطلوبة لتقوم بالتنسيق الدائم في العديد من المهام من بينها التنسيق لإيجاد حلول سريعة لأى مشكلات قد تحدث خلال موسمي الحج والعمرة، ومناقشة التطورات والمستجدات التي قد تطرأ، وتبادل المعلومات والمشاورات بين أعضاء اللجنة في البلدين من أجل سرعة اتخاذ القرارات، ورصد كافة المخالفات التي قد تصدر من الشركات السياحية أو من مقدمي الخدمة بالأراضي السعودية واتخاذ اللازم بشأنها.