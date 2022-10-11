شكرا لقرائتكم خبر عن عدد مستخدمى الإنترنت يسجل نحو 68.5 مليون مستخدم فى يونيو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع عدد مستخدمي الإنترنت ليسجل نحو 68.5 مليون مستخدم في شهر يونيو الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما كانت نحو 59.7 مليون مستخدم في شهر يونيو عام 2021، بزيادة بلغت نحو 8.8 مليون مستخدم.

وأضافت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد مستخدمي الأنترنت عن طريق USB Modem" بلغت نحو 2.1 مليون مستخدم، مقابل 3.2 مليون مستخدم في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ نحو 1.1 مليون مستخدم.

وكان عدد مستخدمي الأنترنت في مصر قد ارتفع بشكل ملحوظ، حيث سجل إجمالي عدد مشتركي الأنترنت عن طريق المحمول نحو 63.4 مليون مستخدم في شهر ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 52.4 مليون مستخدم في شهر ديسمبر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 11 مليون مستخدم، بينما سجل عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق "USB Modem" تراجع في المقابل ليصل إلى 2.1 مليون مستخدم في شهر ديسمبر الماضي، مقابل 4 ملايين مستخدم في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ 1.9 مليون مشترك.

وحصلت مصر على جائزة أسرع إنترنت ثابت على مستوى القارة الأفريقية من شركة أوكلا العالمية ®️Ookla الرائدة فى مجال قياس وتقييم سرعات الإنترنت، حيث تصدرت مصر الترتيب فى الربعين الأول والثانى من عام 2022، وذلك تتويجا للجهود المتواصلة التى تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية للإنترنت مما ساهم فى ارتفاع ترتيب متوسط سرعة الإنترنت الثابت إلى 46 ميجابت/ ثانية مقارنة بمتوسط سرعة 6.5 ميجابت/ثانية فى 2019 والتى كانت تشغل فيه مصر المركز 40 على مستوى القارة آنذاك.