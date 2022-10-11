الغرفة الأمريكية تستضيف قمة الاستدامة والاقتصاد الدائرى بحضور قادة حكوميين

القاهرة - سامية سيد - تستضيف اليوم الثلاثاء، غرفة التجارة الأمريكية، قمة الاستدامة والاقتصاد الدائرى 2022 فى واشنطن العاصمة.

ووفق ما أعلنته الغرفة على موقعها الرسمى ؛ فإن هذا الحدث سيجمع المتخصصين فى مجال مسؤولية الشركات والقادة الحكوميين والأكاديميين وصناع التغيير فى الاستدامة للتعلم وتثقيف بعضهم البعض حول إمكانية التكرار، نجاح مبادرات الاستدامة والاقتصاد الدائري.

وأضافت الغرفة أن جائحة COVID-19 والصراعات العالمية الجارية واضطرابات سلسلة التوريد ،أدت إلى قلب نماذج الأعمال وتحويل الأولويات لجميع القطاعات لافتة انه على الرغم من هذه التحديات، فإن مجتمع الأعمال لديه الفرصة لمواجهة هذه اللحظة غير المسبوقة والاستفادة من قوة القطاع الخاص لتطوير حلول أكثر مرونة واستدامة.

وسيضم مؤتمر هذا العام كبار القادة لمناقشة كيفية تعامل الشركات مع هذه الأوقات المضطربة، والاستراتيجيات المتطورة ؛لتحقيق أهداف الاستدامة، وكيفية الاستفادة من التعاون والابتكار لتوجيه الاتجاهات الناشئة إلى تغيير منهجى دائم.

ومن أبرز المتحدثين، سى تى أندرسون ،المؤسس والرئيس التنفيذى، Springclean، وجيريمى كابونجكول، نائب الرئيس للاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية Citi، وكريس كاسترو، رئيس الأركان، مكتب برامج الطاقة الحكومية والمجتمعية، وزارة الطاقة، بالإضافة إلى تشيلسى مورثا، مدير الاستدامة، جمعية الملابس والأحذية الأمريكية.

تبدأ الفعاليات بترحيب من مارك ديكورسى، نائب رئيس الغرفة الأمريكية، حيث تتضمن محادثات مباشرة حول التحديات الحالية التى تواجه مجتمع الأعمال، بما فى ذلك التضخم ونقص سلسلة التوريد العالمية، وفرص مواجهة هذه التحديات من خلال التعاون والابتكار بمشاركة مارتى دوربين، رئيس معهد الطاقة العالمى بغرفة التجارة الأمريكية، وأخرين، بجانب مناقشات حول تصور المستهلك للاستدامة، وبناء المرونة فى الاستدامة وكيفية تمكن الحكومات والشركات من العمل معًا لإنشاء أنظمة قوية تساعد فى تطوير الحلول المناخية الهامة وحل النقص فى سلسلة التوريد.

وستشهد الفعاليات جلسة نقاشية حول "تسليط الضوء على الابتكار: بناء مستقبل أكثر استدامة :" حيث تتطلب أهداف المناخ والنفايات الجريئة حلولاً جديدة ومبتكرة لنقل جهود الاستدامة إلى المستوى التالي.

و يقود القطاع الخاص الابتكار عبر قطاعات متعددة من خلال تقنيات ونماذج أعمال مستدامة جديدة، و ستجمع هذه اللجنة خبراء من صناعات متعددة لمناقشة أحدث الابتكارات وكيف يمكن للقطاع الخاص الاستمرار فى تسريعها من أجل تحقيق أهداف الاستدامة المختلفة.

كما سيتم عقد جلسة بعنوان " حلول فى البلاستيك المستدام والتغليف " حيث تتوفر مجموعة من الحلول للمساعدة فى إنهاء النفايات البلاستيكية أو على أعتاب الوصول إلى نطاق واسع، من تقنيات إعادة التدوير المتطورة إلى المواد البديلة إلى نماذج الأعمال الدائرية ، وستستكشف هذه المناقشة كيف يمكننا تسريع هذه الحلول مع القطاع الخاص كمحفز أساسى علاوة على عدد من الجلسات الأخرى.