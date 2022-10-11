شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أوراق مطلوبة من شركة التوريق لإصدار سندات التدفقات النقدية المستقبلية.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت الهيئة العامة للرقابة المالية، بالضوابط المنظمة لإصدار سندات توريق مقابل ما ينشأ من تدفقات نقدية مستقبلية، على أن تلتزم شركة التوريق بأن تودع لدى أمين الحفظ خلال 3 أيام عمل من تاريخ تغطية الاكتتاب في سندات التوريق-على الأقل- ما يلي:

1- نسخة أصلية من نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات الخاصة بإصدار السندات والمعتمدة من الهيئة.

2- نسخة من موافقة الهيئة على إصدار السندات.

3- نسخة أصلية من اتفاق الحوالة المبرم بين المحيل وشركة التوريق.

4- نسخة أصلية من اتفاق التحصيل المبرم بين المحيل وشركة التوريق أو الطرف الذي تم الاتفاق معه على تحصيل التدفقات النقدية المستقبلية (حال وجوده)، على أن يتضمن التكليف بتوريد الحصيلة إلى أمين الحفظ فور تحصيلها.

5- المستندات الخاصة بمحفظة التوريق وما يرتبط بها من ضمانات.

وسندات توريق الحقوق المالية المستقبلية هي ورقة مالية تصدرها شركات التوريق المرخص لها من الهيئة بممارسة النشاط، يخصص لسدادها والعائد عليها نسبة مستقلة من التدفقات النقدية المستقبلية تسمى "محفظة التوريق"، وتوجه حصيلتها لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة – بعد موافقة السلطة المختصة بها -مقابل ما ينشأ لصالح تلك الجهات من تدفقات نقدية مستقبلية.

ويسهم تطوير الأدوات المالية غير المصرفية وإيجاد الحلول التمويلية المبتكرة المؤسسات على تحقيق مستهدفات النمو ويوفر أنماط جديدة للأدوات الاستثمارية، كما أن تطوير أدوات التمويل يعد من المحفزات المساعدة للشركات القائمة على تطوير وتنمية حجم أعمالها، بلغ إجمالي قيم إصدارات السندات الحاصلة على موافقة الهيئة منذ بداية العام الحالي 2022 نحو 36 مليار جنيه.