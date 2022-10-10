شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية: مد فترة تصفية اتحاد العاملين "تحت التصفية" بشركة ريجوا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار رقم 1665 لسنة 2022، بشأن مد فترة تصفية اتحاد العاملين المساهمين (تحت التصفية)، بالشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية (ريجوا).

وتنص المادة الأولى، من القرار والذي حصل ”الخليج 365” على نسخة منه، على أن تمد مدة التصفية لشركة إيجي تريند لتداول الأوراق المالية، لاستكمال أعمال تصفية اتحاد العاملين المساهمين بالشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية (ريجوا) لمدة 3 سنوات أو لحين انتهاء القضايا المرفوعة بشأن تصفية الاتحاد أيهما أقرب بأتعاب قدرها 2.5% (من ناتج أموال التصفية المحصلة فعليًا)، مع الاستعانة بلجنة معاونة من أعضاء الاتحاد بدون أجر، والالتزام بتطبيق أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما، والقوانين ذات العلاقة وأحكام النظام الأساسي للاتحاد، والملاحظات الواردة بتصديق الهيئة على محضر جمعية الاتحاد بتاريخ 11 يونيو عام 2022.

وتنص المادة الثانية: على المصفي إخطار الممثل القانوني للشركة المنشأ بها الاتحاد بالقرار، ونشره في الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد، وموافاة الهيئة بما اتخذ من إجراءات بشأن التصفية.

ويشار إلى أن عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بلغت 764 صندوقًا في نهاية عام 2021، بلغ العامل منها 694 صندوقًا، بالإضافة إلى 70 صندوقًا تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 ملايين عضو، بإجمالي اشتراكات سنوية 13.6 مليار جنيه في نهاية عام 2021، وبلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2021 قيمة 102.3 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 19.5% مقارنة بالعام السابق.

ويذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام فى أى جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال، ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسي، أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.

وترتبط صناديق التأمين الخاصة بقطاع التأمين، والتي تعد أحد أشكال أدوات الادخار، وهي عبارة عن أنظمة تأمينية خاصة، يتم تسجيلها بالسجل المنشأ لهذا الغرض بالهيئة، بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشئة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعة من العاملين بالجهة المنشئة للصندوق، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.