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وأكد الراجحي، أن الشباب السعودي أثبت قدرته وتفانيه في عمله، وشغفه وطموحه بتحقيق أفضل المنجزات، والإسهام في تنمية المجتمع، مبينا أن الفرص كبيرة، ومجالات العمل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتنامى بطرق إبداعية ومبتكرة، وهو الأهم في تعزيز التنافسية في السوق.وجرى حوار مفتوح مع عدد رواد الأعمال، وأجاب عن تساؤلاتهم واستفساراتهم، والحلول المقترحة والمبتكرة لمواجهة بعض التحديات التي تواجه العمل في مشروعاتهم.
وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد زار أحد المشروعات الريادية (i-be) المدعوم من بنك التنمية الاجتماعية، واستمع إلى شرح عن المشروع وهدفه في دعم أصحاب الأفكار الريادية، وتوفير بيئة عمل تساعدهم على بناء قدراتهم ومهاراتهم الفردية لتأسيس مشاريعهم، كما اطلع معاليه على نماذج متعددة لعدد من المشاريع الريادية، وتعدد مجالاتها، واستجابتها لاحتياجات السوق.
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