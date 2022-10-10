الذهب يعود للارتفاع خلال التعاملات المسائية

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية، اليوم الإثنين، حيث زاد الجرام جنيهين مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقًا لتصريحات نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية لموقع "مصراوي".

وكان سعر جرام الذهب قد هبط 5 جنيهات منذ بداية اليوم وحتى منتصف التعاملات، قبل أن يعاود الارتفاع خلال التعاملات المسائية.

وفيما يلي قائمة أسعار الذهب اليوم، وفقاً لموقع "مصراوي":

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 725 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 932 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 1087 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 1242 جنيها للجرام.

كما صعد سعر الجنيه الذهب إلى 8696 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

وتراجع سعر الذهب عالميا خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، إلى نحو 1680 دولارا للأوقية، بنسبة هبوط قدره 1.06%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.