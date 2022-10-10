أخبار البورصة اليوم الإثنين 10-10-2022

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 10-10-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 1.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 692.351 مليار جنيه.

إيقاف تداول 3 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم؛ المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، العربية للخزف-سيراميكا ريماس.

البورصة تربح 1.2 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 1.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 692.351 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 431.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 41.6 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 70.02% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.02%، والعرب على 11.97%، واستحوذت المؤسسات على 34.40% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.59%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 172.5 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 1.2 مليون جنيه، 3.1 مليون جنيه، 20.2 مليون جنيه، 69 مليون جنيه، 79 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 9948 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 1903 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 12266 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 4025 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 2185 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 3123 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 3497 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 1224 نقطة.

وصعدت أسهم 43 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 71 شركة، ولم تتغير مستويات 79 شركة.

أسهم خزينة

وأعلنت شركات ابن سينا فارما، والكابلات الكهربائية المصرية، ومجموعة مستشفيات كليوباترا، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، وبالم هيلز للتعمير، شراء الأولى 400 ألف سهم خلال جلسة أمس الأحد، وشراء الثانية 205 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.71%، وشراء الثالثة 85.6 ألف سهم، وشراء الرابعة 100 ألف، وشراء الخامسة 267 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.18%، وشراء السادسة 240 ألف سهم، تمثل نسبة 0.01% من رأسمال الشركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، سبيد ميديكال، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 500 ألف سهم، 10 مليون سهم، 200 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي المنصورة للدواجن، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، 1.2 مليون سهم، 5.25 مليون سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، المصرية للمنتجعات السياحية 50 ألف سهم، 60 ألف سهم، 250.3 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بالشركة العربية لحليج الأقطان 660 ألف سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، جي بي أوتو، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مصر للفنادق 249 سهم، 26.2 ألف سهم، 100 ألف سهم، 12.8 ألف سهم، على التوالي.

الرقابة المالية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم (131) لسنة 2022 الصادر بتاريخ 27 سبتمبر الماضي، بشأن مد مدة وقف نشاط شركة السويدي كابيتال لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار اختياريًا لمدة عام (العام الثالث) وفقًا لحكم المادة رقم (33) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

سيدبك

قالت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، إن مجلس الإدارة وافق على التعاقد بالشراكة مع شركة إيثيدكو، وشركة إن أي كابيتال بخصوص دراسة اقتراح عملية استحواذ "سيدبك" على كامل أسهم الشركة المصرية لإنتاج الإيثلين ومشتقاته-إيثيدكو باستخدام آلية تبادل الأسهم بعد تقييم الشركتين.