شكرا لقرائتكم خبر عن تلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير.. كل ما تريد معرفته عن مشروعات البتروكيماويات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطور ملحوظ شهدته مؤشرات الأداء لصناعة البتروكيماويات المصرية خلال العام المالى 2022/2021 فى تنمية وتنفيذ مشروعات البتروكيماويات والتى تهدف لإنتاج مواد بتروكيماوية أساسية عبر التوسع بالشركات القائمة علاوة على تنويع الإنتاج بمنتجات بتروكيماوية متخصصة ذات قيمة مضافة عالية سيتم إنتاجها محليا لأول مرة من المشروعات تحت التنفيذ والترويج بدلا من استيرادها بما يلبى جانب من احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق العالمية بالإضافة لتطوير وتكامل وحدات الانتاج بشركات البتروكيماويات وفيما يلى أهم تلك المؤشرات وكانت .





س. كم بلغ حجم الإنتاج المحلى من المواد البتروكيماوية خلال 2021-2022؟

ج. الإنتاج المحلى من المواد البتروكيماوية بلغ ما يزيد عن 3ر4 مليون طن سنوياً والذى تضاعف من نحو 1ر2 مليون طن فى عام 2016/2015، وبلغ اجمالى ايرادات الشركة القابضة للبتروكيمات خلال العام ارتفع بنسبة 85٪ ليصل لأكثر من 3ر3 مليار جنيه .

س. ما هى تفاصيل مشروعة مجمع البحر الاحمر للبتروكيماويات؟

ج. مجمع البحر الاحمر للبتروكيماويات بالمنطقة الإقتصادية لقناة السويس يهدف للتحول التدريجى من إنتاج المواد البتروكيماوية التقليدية إلى انتاج مواد بتروكيماوية متخصصة ذات قيمة مضافة عالية لتلبية احتياجات السوق المحلى وتصدير الفائض حيث تم وضع حجر الأساس لمجمع البتروكيماويات بقناة السويس لشركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات فى يونيو2021، وينفذ تحالف شركات إنبى وبتروجت و بكتل التصميمات الهندسية، وتم توقيع اتفاقية مبادئ مع شركة أرامكو لتأمين توريد الزيت الخام للمشروع الذى يهدف إلى إنتاج حوالى 5ر3 مليون طن سنوياً من المنتجات البتروكيماوية والمنتجات البترولية باستثمارات تقديرية تبلغ 7ر11 مليار دولار لكافة مراحل المشروع.

س. ماذا عن مشروعات مجمع العلمين للبتروكيماويات ؟

ج. تم تأسيس شركة "علمين" بغرض تنمية وتنفيذ مشروعات مجمع العلمين للبتروكيماويات الجارى الترويج له، إلى جانب الانتهاء من إعداد الدراسات التفصيلية، مشيراً إلى أن المشروع يهدف لإنتاج 3 مليون طن سنوياً من المنتجات البتروكيماوية المتخصصة ونحو 535 ألف طن سنوياً من المنتجات البترولية وبتكلفة استثمارية تقديرية 7ر6 مليار دولار للمرحلة الأولى.

س. ما موقف تطور أعمال تنفيذ مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة؟

ج. شهد مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة MDF لشركة تكنولوجيا الأخشاب تطوراً فى أعمال تنفيذه لإنتاج 205 ألف متر مكعب سنوياً اعتماداً على 250 ألف طن سنويا من قش الأرز، باستثمارات 284 مليون يورو، ويساهم المشروع مع بدء تشغيله التجريبى الأشهر القليلة القادمة فى تلبية جزء من احتياجات السوق المحلى وإحلال الواردات، بالإضافة لكونه أحد الحلول الصديقة للبيئة بتقليل التلوث الناتج عن حرق قش الأرز.

س. كم تبلغ التكلفة الاستثماريةمشروع إنتاج الإيثانول الحيوى ؟

ج. معدلات تنفيذ مشروع إنتاج الإيثانول الحيوى شهدت تطوراً ملحوظاً ويسهم فى استغلال الموارد المتاحة محلياً من المولاس بشركات السكر لإنتاج 100 ألف طن سنوياً من إنتاج الإيثانول الحيوى، وبتكلفة استثمارية 112 مليون دولار، موضحاً أنه تم الانتهاء من أعمال التصميمات الهندسية والرخصة، وأنه يتم الإعداد للطرح على مقاولى العموم، إضافة إلى توقيع مذكرات التفاهم لتسويق المنتجات، وجارى التعاون مع بنوك محلية لتمويل المشروع الذى سيسهم فى خفض الانبعاثات الكربونية بحوالى 300 ألف طن سنوياً.

س. ماذا عن مجمع السيليكون المعدنى ومشتقاته؟

ج. جار حاليآ حالياً اتخاذ الخطوات التنفيذية لإنشاء مجمع السيليكون المعدنى ومشتقاته، بتكلفة استثمارية 700 مليون دولار، مشيراً إلى أهمية المشروع الذى سيقام بالمنطقة الصناعية بالعلمين الجديدة فى سد الفجوة الاستيرادية من مادة السيليكون، مما يدعم استراتيجية للاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية وتعظيم قيمتها المضافة حيث تتعدد استخدامات مادة البولى سيليكون فى تصنيع الخلايا الشمسية والشرائح الإلكترونية، و تحقق قيمة مضافة عالية جدا من انتاجها وبيعها تزيد عن 20 ضعفاً مقارنة بالمادة الخام و الإجراءات والدراسات الخاصة بمشروع انتاج كربونات الصوديوم ( صودا اش) المخطط اقامته بالمنطقة الصناعية بالعلمين بتكلفة 500 مليون دولار .

س. ما هو موقف تنفيذ مشروع انتاج مشتقات الميثانول؟

ج.موقف تنفيذ مشروع انتاج مشتقات الميثانول بمحافظة دمياط، و أنشطة الإحلال والتطوير بالشركات التابعة، حيث شهد العام المالى إعادة تأهيل وتشغيل الخط الأول لإنتاج البولى استيرين بالدخيلة بكمية 20 ألف طن لأول مرة منذ عام 2014، مع تجهيز وإعادة تأهيل الخط الثانى، كما تم تنفيذ مشروعات التجديد بشركة البتروكيماويات المصرية لزيادة طاقتها الإنتاجية، مؤكداً أنه يجرى حالياً دراسة تنفيذ عدد من المشروعات لزيادة الطاقة الإنتاجية من منتج الألكيل بنزين بالتنسيق مع شركة إيلاب بغرض الاستفادة من الموارد المتاحة وزيادة الإيرادات وتوفير احتياجات السوق، وذكر أن مبيعات منتج الميثانول محليا بلغت مليون طن منذ بداية إنتاج الشركة عام 2010.