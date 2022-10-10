شكرا لقرائتكم خبر عن موجز اقتصاد اليوم الإثنين 10-10-2022.. مصر تحصل على جائزة أسرع إنترنت ثابت إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الإثنين 10-10-2022، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها حصول مصر على جائزة أسرع إنترنت ثابت على مستوى القارة الأفريقية من شركة أوكلا العالمية ®️Ookla الرائدة فى مجال قياس وتقييم سرعات الإنترنت، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الاقتصادية الأخرى وفقا لما يلي:

مصر تحصل على جائزة أسرع إنترنت ثابت فى أفريقيا فى 2022

حصلت مصر على جائزة أسرع إنترنت ثابت على مستوى القارة الأفريقية من شركة أوكلا العالمية ®️Ookla الرائدة فى مجال قياس وتقييم سرعات الإنترنت، حيث تصدرت مصر الترتيب فى الربعين الأول والثانى من عام 2022.

حملة جديدة للترويج للمقصد السياحى المصرى خلال الموسم الشتوي 2022-2023.. فيديو

أطلقت وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى هذا الأسبوع ولمدة 6 أسابيع، حملة ترويجية جديدة للترويج للمقصد السياحى المصرى خلال الموسم السياحى الشتوى 2022-2023 بعدد من الدول المستهدفة منها فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

صعود جماعى هامشى لمؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة الاثنين

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعًا بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 1.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 692.351 مليار جنيه.

أسعار النفط تسجل 97.50 دولار لبرنت و92.19 دولار للخام الأمريكي

سجلت أسعار النفط اليوم 97.50 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى، 92.19 دولار للبرميل.

أسعار الذهب تنخفض 10جنيهات.. وعيار 21 يسجل 1085 جنيها للجرام

تشهد أسعار الذهب اليوم الاثنين 10 أكتوبر 2022 مستهل تعاملات الأسبوع تراجع بحوالي 10 جنيهات لتسجل الأسعار هبوط بالتعاملات الصباحية.

وزير الصناعة يعلن إصدار شهادات صرف لـ684 شركة مصدرة بإجمالى مساندة 5.4 مليار جنيه

في إطار الدفعة الأولى من المرحلة الخامسة من مبادرة السداد الفوري للمصدرين، أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن صندوق تنمية الصادرات أصدر شهادات صرف لعدد 684 شركة بإجمالي مساندة 5.4 مليار جنيه، وبصافي مساندة 4.3 مليار جنيه بعد خصم نسب التعجيل والمديونيات، مشيراً إلى أن عدد الشركات التي استفادت خلال هذه الدفعة بلغ 967 شركة.

اتحاد مستثمرى المشروعات يطالب بخطة عاجلة للتصرف فى الأراضى الصناعية غير المستغلة

طالب اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاستفادة من آلاف من قطع الأراضى الصناعية المرفقة وغير المستغلة بالمدن الصناعية ووضع خطة عاجلة لإعادة استغلال تلك الأراضى فى إقامة مشروعات صناعية جديدة.

تصديرى الأثاث: 170 مليون دولار صادرات القطاع أول 8 أشهر من 2022

كشف تقرير صادر عن المجلس التصديري للأثاث أن قيمة صادرات الأثاث بلغت من يناير حتى أغسطس 2022 نحو 170 مليون دولار بنسبة انخفاض 8% عن العام السابق.