تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين مع نهاية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري مع نهاية التعاملات اليوم، الإثنين، مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس.

وفيما يلي قائمة بأسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم، وفقاً لما نشره موقع "مصراوي":

البنك الأهلي المصري: 19.61 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع.

بنك مصر: 19.61 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 19.64 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي: 19.61 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.66 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 19.61 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

بنك البركة: 19.59 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 19.62 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.