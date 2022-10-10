شكرا لقرائتكم خبر عن حملة جديدة للترويج للمقصد السياحى المصرى خلال الموسم الشتوي 2022-2023.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى هذا الأسبوع ولمدة 6 أسابيع، حملة ترويجية جديدة للترويج للمقصد السياحى المصرى خلال الموسم السياحى الشتوى 2022-2023 بعدد من الدول المستهدفة منها فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

يأتى ذلك فى إطار حرص الوزارة على الترويج للمقصد السياحى المصرى فى الأسواق السياحية المختلفة لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من هذه الأسواق ولاسيما خلال الموسم السياحى الشتوي.

وأوضح عمرو القاضى الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى أنه سيتم خلال هذه الحملة إعادة إطلاق حملة اتبع الشمس "" Follow the Sun التى أطلقتها الوزارة بالأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر خلال موسم الشتاء الماضى والتى حققت أكثر من ١٣٠ مليون مشاهدة حول العالم، مع إجراء تعديلات فنية عليها لتلائم المستجدات العالمية.

وأضاف أن هذه الحملة تستهدف الترويج لسياحة الإقامة الطويلة (Long Stay) خلال الشتاء والاستفادة من ارتفاع تكلفة الطاقة فى دول أوروبا خلال الفترة القادمة، كما تستهدف المواطنين الراغبين فى العمل عن بُعد.

وأشارت سوزان مصطفى مدير عام إدارة الترويج السياحى بالهيئة أن هذه الحملة عبارة عن مزيج من الأفلام الدعائية على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة بالإضافة إلى تقارير وقصص إخبارية بوسائل الإعلام الدولية واستضافة المؤثرين من الدول المستهدفة لزيارة مصر ونقل صورة حية عن الدفء الذى يتمتع به المقصد السياحى المصرى خلال فصل الشتاء والمميزات التنافسية التى يتمتع بها المقصد السياحى المصري.

وأضافت أنه يعزز هذه الحملة الترويجية حملة أخرى تسويقية بين منظمى الرحلات وشركات الطيران الدولية العاملة فى مصر من خلال المشاركة فى المعارض الدولية التى تُقام فى الدول المستهدفة، فضلا عن الاجتماعات واللقاءات الدولية المكثفة التى يتم عقدها خلال الفترة الحالية لدفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال الموسم السياحى الشتوي.