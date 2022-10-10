شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تقود هبوط بورصات الخليج خلال تعاملات جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على رأسها مؤشر السوق العام ببورصة الكويت بنسبة 2.47% خاسرًا 117.54 نقطة ليغلق عند مستوى 7003 نقطة.

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.31% خاسرًا 36.08 نقطة ليغلق عند مستوى 11530.37 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.74% خاسرًا 147.65 نقطة ليغلق عند مستوى 19794.21 نقطة، وبلغ حجم التداول 139.8 مليون سهم بقيمة 4.7 مليار ريال.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة السعودية على رأسها تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.29%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.11%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 1.06%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.75%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.68%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.41%، وأخيرًا قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.16%، فيما ارتفع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.6%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.5%.

وقفز 99 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "زين السعودية" بنسبة 7.12%، ثم سهم "رعاية" بنسبة 5.69%، ثم سهم "ذيب" بنسبة 4.93%، وتراجع 98 سهمًا على رأسها سهم "البحري" بنسبة 3.68%، ثم سهم "الإعادة السعودية" بنسبة 3.57%، ثم سهم "إكسترا" بنسبة 3.09%، فيما تصدر سهم "العربية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 502.1 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

وتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.99% خاسرًا 33.64 نقطة ليغلق عند مستوى 3339.31 نقطة، وبلغ حجم التداول 286.6 مليون سهم محققة ما قيمته 287.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 6041 صفقة لعدد 34 سهمًا.

وهبطت 8 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.98%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 2.36%، يليه قطاع السلع بنسبة 2.33%، ثم قطاعي الخدمات، والتأمين بنسبة 1.48%، 1.30%، على التوالي، ثم قطاع النقل بنسبة 0.48%، وأخيرًا قطاعي المرافق العامة، والبنوك بنسبة 0.39%، 0.2%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.51%.

وقفزت 5 أسهم على رأسها شركة أملاك للتمويل بنسبة 8.10%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 7.33%، وتراجع 26 سهمًا على رأسها شركة سوق دبي المالي بنسبة 4.16%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 3.62%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 11.3 مليون ورقة بقيمة 66.2 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي

وهبط مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.764% خاسرًا 75.44 نقطة ليغلق عند مستوى 9796.97 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.166 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 296.4 مليون سهم، بقيمة 1.3 مليار درهم، عبر تنفيذ 12.6 ألف صفقة.

وانخفضت 7 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها العقارات بنسبة 2.42%، أعقبه قطاع المرافق بنسبة 1.95%، يليه قطاعي السلع الاستهلاكية، والمواد الأساسية بنسبة 0.93%، 0.91%، على التوالي، ثم قطاعي التقديري للمستهلك، والطاقة بنسبة 0.57%، 0.53%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 0.13%، فيما ارتفع قطاع الصناعات بنسبة 0.08%.

وارتفع 12 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية" بنسبة 9.23%، ثم سهم "المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق" بنسبة 3.2%، ثم سهم "شركة أسمنت الخليج" بنسبة 2.59%، وتراجع 40 سهمًا على رأسها سهم "مجموعة أرام" بنسبة 9.89%، ثم سهم "شركة غذاء القابضة" بنسبة 4.13%، ثم سهم "مجموعة ملتيبلاي" بنسبة 3.28%، فيما تصدر سهم "برجيل القابضة بي أل سي" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 339.9 مليون درهم.

بورصة قطر

وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.53% خاسرًا 69.41 نقطة ليغلق عند مستوى 12913.88 نقطة، وبلغ حجم التداول 128.9 مليون سهم بقيمة 355.5 مليون ريال عبر تنفيذ 13.4 ألف صفقة، وتراجع 22 سهمًا، وارتفع 25 سهمًا، واستقر سهم وحيد.

وهبطت 3 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها الاتصالات بنسبة 1.74%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.21%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.64%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.7%، ثم قطاعي البضائع والخدمات الاستهلاكية، والعقارات بنسبة 0.31%، 0.3%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الصناعات بنسبة 0.07%.

بورصة الكويت

كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 2.47% خاسرًا 117.54 نقطة ليغلق عند مستوى 7003 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 2.61% خاسرًا 209.46 نقطة ليغلق عند مستوى 7831.09 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.93% خاسرًا 103.68 نقطة ليغلق عند مستوى 5271.77 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 2.17% خاسرًا 120.06 نقطة ليغلق عند مستوى 5415.45 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 167 مليون سهم بقيمة 78.1 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 13.8 ألف صفقة، وهبط 11 قطاعًا ببورصة الكويت على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 3.45%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 2.77%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 2.68%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 2.46%، ثم قطاعي الاتصالات، والمواد الأساسية بنسبة 1.99%، 1.91%، على التوالي، ثم قطاع العقار بنسبة 1.83%، ثم قطاع المنافع بنسبة 1.55%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.26%، وأخيرًا قطاعي الطاقة، والتأمين بنسبة 0.3%، 0.16%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع الخدمات الاستهلاكية وحيدًا بنسبة 0.94%.

بورصة البحرين

وانخفض المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.19% خاسرًا 3.52 نقطة ليغلق عند مستوى 1879.5 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.2 مليون سهم بقيمة 261.2 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 22.97% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.47%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 13.87% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.62%.

كما تراجع قطاع الصناعات بنسبة انخفاض 9.42% بضغوط هبوط سهم شركة إيه بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.42%، ثم قطاع المال بنسبة انخفاض 6.91% بضغوط هبوط أسهم بيت التمويل الكويتي، بنك السلام، بنك البحرين الوطني بنسبة 8.85%، 1.11%، 0.49%، على التوالي.