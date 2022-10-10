شكرا لقرائتكم خبر عن «جي 42 الإماراتية» و«بنية» توقعان شراكة لتوفير حلول البنية التحتية التقنية الحيوية في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت مجموعة بنية تكنولوجيز، شراكة مع شركة جي 42، لنشر البنية التحتية الحيوية لحلول الذكاء الاصطناعي وقطاع الاتصالات في مصر.

وتهدف الشراكة إلى توفير رأس المال والحلول التقنية الضرورية لدعم مسيرة تطوير القطاع الرقمي في مصر ونشر البنية التحتية الرقمية اللازمة لحلول الذكاء الاصطناعي، مثل مراكز البيانات وأبراج الاتصالات والتقنيات السحابية، كما يُسلط استثمار جي 42 في مجموعة بنية تكنولوجيز الضوء على مدى التزام الشركة بمصر كسوق استراتيجية للنمو ونقطة عبور نحو منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

ووقع على الاتفاقية كل من منصور المنصوري، الرئيس التنفيذي للعمليات للمجموعة لدى جي 42، والمهندس أحمد مكي، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة “بنية تكنولوجيز”، وذلك في جناح جي 42 المُشارك في أعمال معرض جيتكس للتقنية في دبي، وستحصل جي 42 بموجب الاتفاقية على مقعد ضمن مجلس إدارة مجموعة بنية تكنولوجيز.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال منصور المنصوري، الرئيس التنفيذي للعمليات للمجموعة لدى جي 42: "تتعاون جي 42، من موقعها كمستثمر استراتيجي وعضو في مجلس الإدارة، مع مجموعة “بنية تكنولوجيز” لإطلاق العنان للمرحلة المقبلة من النمو الرقمي في مصر ومنطقة شمال أفريقيا.

تبذل الشركتان جهودًا حثيثة لابتكار حلول التحول الرقمي والبنى التحتية المعززة بالذكاء الاصطناعي في الأسواق الخاصة بهما، مما يشير إلى أهمية التعاون بيننا لتحقيق أهدافنا المشتركة سوية. نتطلع قُدماً للعمل مع مجموعة بنية تكنولوجيز لدعم القطاع التقني في جميع أنحاء الجمهورية ومنطقة الشرق الأوسط.

ومن جانبه، أشار أحمد مكي، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لمجموعة بنية تكنولوجيز، إلى أن استثمار جي 42 في مجموعة بنية، وذلك يأتي تأكيداً ودعمًا لإنجازات المجموعة ومشاريعها الناجحة في القطاع الحكومي والخاص من بينها قطاعي البنوك، والاتصالات.

وأضاف مكي: "تعاوننا مع جي 42 كشريك يمنحنا ميزة تنافسية للغاية كونهم أحد اللاعبين الرئيسيين في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وخلص مكي إلى أن هذا التعاون سيخدم خطط توسعة مجموعة “بنية تكنولوجيز” في مصر والشرق الأوسط مع التركيز على التقنيات الحديثة والمتقدمة.