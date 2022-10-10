شكرا لقرائتكم خبر عن وفد فرنسى يزور المتحف القومى للحضارة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وفدا فرنسيا برئاسة أندريه ميلينجر عمدة مدينة فيجياك (محل ميلاد شامبليون) والسيدة حرمه، وسيلين راميو مديرة متاحف "فيجياك"، وستيفان ليبريتون نائبة المدير المسؤولة عن المقتنيات والخدمة العامة بالمتحف، وهيلين لاسيبيير المنتخبة مستشارة بلدية ومسؤولة الثقافة.

ويأتي ذلك في ظل اهتمام العالم بالمتحف القومي للحضارة المصرية كمنارة ثقافية وصرح حضاري كبير، حيث يستمر تدفق الوفود السياحية والزيارات للمتحف دون انقطاع.

وكان في استقبال الوفد الفرنسي، الدكتور أحمد فاروق غنيم رئيس هيئة المتحف، والذي استهل الزيارة بالترحيب بالسادة الضيوف، ثم اصطحبتهم الأثرية شيرين الكاشف في جولة تفقدية للتعرف على مقتنيات المتحف.

وأشار أعضاء الوفد الفرنسي إلى أهمية وجمال القطع الأثرية المختلفة وتنوع الحضارات عبر العصور، كما أعربوا عن إعجابهم الشديد بالمومياوات الملكية، وكذلك القطع الأثرية الفريدة التي تحتويها قاعة النسيج وطريقة العرض المتحفي ودقة ومهارة المصريين.

وصرح الدكتور أحمد فاروق غنيم بأن سياسة المتحف قائمة على زيادة وعي المجتمع الدولي وشعوب العالم بأهمية السياحة وقيمتها الثقافية والاقتصادية والاجتماعية وهذا المتحف يعكس قيمة ومكانة مصر وحضارتها وتقدمها أمام العالم.. موضحا أن تبادل الآراء والأفكار والخبرات يعمل على تحقيق أكبر استفادة ممكنة بأسس ومعايير عالمية.