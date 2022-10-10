شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط والأكاديمية البحرية يطلقان أول حاضنة لرواد الأعمال من ذوي الهمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالشراكة مع الأكاديمية العربية لتكنولوجيا العلوم والنقل البحرى أول فعاليات حاضنة GoodWill أول حاضنة لرواد الأعمال من الأشخاص ذوي الهمم.

وذلك من خلال ورشة تدريبية ومسابقة لعرض أفكار رواد الأعمال من ذوي الهمم وأصحاب المشروعات التي تساعد ذوي الهمم على التعايش والتغلب على التحديات التي تواجههم.

وأكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن دعم الابتكار ورواد الأعمال وكذا دعم وتمكين مختلف الفئات ومن أهمها ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة وتوفير البيئة الداعمة لهم للاندماج بالمجتمع، هو أحد الأهداف الأساسية لاستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، مشيرة إلى اهتمام ودعم القيادة السياسية بملف ريادة الأعمال ودمج وتمكين ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، مؤكده أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لا تدخر جهدًا في توفير سبل الدعم المختلفة لهذا الملف المهم.

وأوضحت السعيد انه تم انشاء الحاضنة بهدف تطوير حلول للتحديات المختلفة التي تواجه فئة ذوي الهمم، وذلك من خلال بناء قدراتهم علي إقامة شركات ناشئة.

ومن المقرر تنطلق الورشة التدريبيه يوم 15 من أكتوبر الجاري،يمثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في اعمال الورشة مشروع رواد 2030 والتي ستشهد منح الفائز بجائزة أفضل مشروع فرصة للمشاركة بمعرض "إكسبو أصحاب الهمم الدولي" بدبي بالتنسيق مع اتحاد الغرف العربية ومكتب اليونيدو لترويج الاستثمار والتكنولوجيا في البحرين.