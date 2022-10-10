تعرف على سعر اليورو اليوم الاثنين 10-10-2022 بالبنوك المصرية

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 10-10-2022، بالبنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 18.99 جنيه للشراء، و19.18 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 19 جنيه للشراء، و19.20 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 19.10 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

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محمد يوسف

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