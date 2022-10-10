شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط من أعلى مستوياتها فى خمسة أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار النفط اليوم من أعلى مستوياتها خلال خمسة أسابيع وسط توقعات بشح الإمدادات بعد قرار أوبك + خفض الإنتاج وقبل فرض الاتحاد الأوروبي حظرًا على النفط الروسي وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وبلغ انخفاض العقود الآجلة لخام برنت 81 سنتًا أي ما يعادل 0.8% ليصل إلى 97.11 دولار للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 91.88 دولار للبرميل بعد تراجعه 76 سنتًا.

يشار إلى أن العقدين قد لامسا أعلى مستوى لهما منذ 30 أغسطس الماضي إلا أنهما فقدا مكاسبهما وسط تداولات ضعيفة مع إغلاق الأسواق في اليابان وكوريا الجنوبية بسبب عطلات رسمية.

وحقق برنت وغرب تكساس الوسيط أكبر مكاسب بالنسبة المئوية منذ مارس، الأسبوع الماضي بعد اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، من بينهم روسيا، على خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًّا.