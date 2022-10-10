شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الغاز فى أوروبا إلى أدنى مستوى خلال 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفضت أسعار الغاز في أوروبا اليوم إلى دون مستوى 1500 دولار لكل ألف متر مكعب، للمرة الأولى منذ 3 أشهر وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وبلغ تراجع العقود الآجلة للوقود الأزرق على مؤشر TTF بنسبة 6% ليصل إلى 1490 دولارًا لكل ألف متر مكعب، بعد أن سجلت الأسعار نهاية الأسبوع الماضي مستوى 9ر1582 دولارًا لكل ألف متر مكعب.

وقالت متحدثة القوات البحرية الأمريكية تامارا لورينس، إن طائرة الاستطلاع الأمريكية التي حلّقت في منطقة أنابيب "السيل الشمالى" كانت بمهمة استطلاع، ولا علاقة لها بتسرب غاز الأنابيب.

وقالت لورينس، إن وجود طائرة استطلاع تابعة للبحرية الأمريكية من طراز P-8A Poseidon بالقرب من حادث خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي" في بحر البلطيق بعد وقت قصير من ظهور الضرر الأول لم يكن له علاقة بالتسريبات، بل كانت رحلة استطلاعية مخططة.