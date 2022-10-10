الدكانى: اجتماعات اتحاد البورصات العالمية ناقشت آليات التعاون بين البورصات

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القاهرة - سامية سيد - اجتماعات ثنائية مع عدد من البورصات العربية والعالمية لتعزيز اليات التعاون المشترك

شارك رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية الاسبوع الماضي في الاجتماع السنوي لاتحاد البورصات العالمية والذي استضافته هذا العام بورصة مالطا للاوراق المالية.

ومن جهته أوضح الدكاني أن اجتماعات اللجان الفنية ناقشت التحديات الراهنة التي تواجه اسواق المال بوجه عام والناشئة بوجه خاص مثل السيولة وكذلك جهود نشر الوعي والثقافة المالية واليات التعاون بين اسواق المال لبناء بيئة اعمال اكثر فعالية في ظل التحديات الراهنة.

وأضاف الدكاني أن اجتماعات اتحاد البورصات العالمية والتي شهدت فعالياتها هذا العام مشاركة وحضور روؤساء وممثلي اكثر من 50 بورصة من مختلف انحاء العالم، تعد الحدث السنوي للاتحاد وتهدف لاجتماع رؤساء البورصات العالمية وكذلك السلطات التنظيمية وجانب الشراء وخبراء الصناعة من الأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام لإجراء مناقشة متعمقة حول القضايا الرئيسية المحيطة بصناعة التمويل والاستثمار من خلال اسواق المال.

شهدت فعاليات هذا العام عدد من الاجتماعات الثنائية على هامش الاجتماع السنوي لاتحاد البورصات حيث عقد رئيس البورصة المصرية لقاءات مع عدد من البورصات العربية والاجنبية تناولت تعزيز اليات التعاون المشترك بما يخدم كفاءة الاسواق وتعزيز السيولة واتاحة وتنويع المنتجات والادوات المالية بالأسواق.

وفي هذا الإطار اجتمع الدكاني مع رؤساء بورصات جوهانسبرج وكوريا وماليزيا حيث تناولت اللقاءات سعي إدارة البورصة في تدشين منصة طوعية لتداول وثائق الكربون وكذلك اليات التعاون مع تلك البورصات لدراسة تدشين مؤشر لقياس معدلات خفض الشركات للانبعاثات الكربونية، كما شهدت الفاعليات لقاء جمع الدكاني مع رئيس وحدة المؤشرات ببلومبرج العالمية حيث تناول الاجتماع اليات تدشين مؤشر لقياس مدى الالتزام الطوعي للشركات بالحد من الانبعاثات الكربونية.

وفي سياق آخر اجتمع رامي الدكاني مع رئيس بورصتي تونس والدار البيضاء وناقش اللقاء اليات التعاون المشترك وسبل تحسين مستويات السيولة بالأسواق العربية وجهود زيادة الطروحات من خلال العمل على زيادة الوعي الاستثماري والذي يؤثر بدوره على تحسين وزيادة قاعدة الشركات المقيد لها أوراق مالية مع رفع مستويات الوعي ونشر الثقافة المالية وذلك لزيادة أعداد المستثمرين جنبا إلى جنب مع تهيئة وتحسين بيئة ممارسة الأعمال في صناعة أسواق المال عبر تطوير آليات ومنتجات مالية تساعد البورصات على تعزيز مستويات السيولة والتداول.

فيما شهدت الاجتماعات ايضا لقاء مع ممثلي مجموعه بورصة ناسداك الامريكية حيث تم خلال الاجتماع مناقشة إمكانية التعاون فيما يخص بورصة المشتقات والعمل على تنظيم وعقد لقاءات بين الجانبين في هذا الصدد.