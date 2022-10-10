شكرا لقرائتكم خبر عن 1.6 مليار دولار قيمة ذرة وفرتها الدولة للسوق فى 6 أشهر فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الذرة وأنواعها واحدة من أهم السلع المصنفة ضمن السلع الاستراتيجية التي يتوقف عليها أسعار الأعلاف وهي العنصر الأساسي في أسعار الدواجن والبيض محليا، وهو ما يفسر حرص الدولة على توفير تلك السلعة بشكل يلبى احتياجات السوق المحلية، رغم الارتفاعات القياسية التي شهدتها الأسعار العالمية لكافة السلع الأساسية بعد الحرب الروسية الأوكرانية في نهاية فبراير الماضي.

وتظهر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حجم الذرة التي وفرتها الدولة للسوق المحلية من الخارج، خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام الجاري 2022، حيث بلغت نحو مليار و630 مليون دولار، مقابل مليار و534 مليون دولار في الفترة المقارنة العام الماضي 2021، بزيادة بلغت 96 مليون و580 ألف دولار، كما بلغت واردات الذرة المستخدمة في صناعة الأعلاف نحو مليار و618 مليون دولار، في الفترة من يناير وحتى يونيو الماضي، مقابل مليار و519 ألف دولار في نفس الفترة عام 2021، بزيادة بلغت نحو 99 مليون دولار.

وشهدت أسعار السلع الاستراتيجية ارتفاعات قياسية كبيرة، من جراء الحرب الروسية الأوكرانية، واعتبر البنك الدولي، في تقرير سابق، إن الحرب في أوكرانيا قد أحدثت صدمة كبيرة لأسواق السلع الأولية، حيث أدت إلى تغيير أنماط التجارة والإنتاج والاستهلاك العالمية بطرق يمكن أن تُبقي الأسعار عند مستويات مرتفعة تاريخياً حتى نهاية عام 2024.

واعتبر خبراء إن هذه الزيادة تعادل بوجه عام أكبر صدمة لأسعار السلع الأولية نشهدها منذ سبعينيات القرن الماضي، وكما كان الحال في ذلك الحين، تتفاقم الصدمة بسبب زيادة القيود المفروضة على تجارة السلع الغذائية والوقود والأسمدة.