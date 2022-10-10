640 مليونا لتعميق وإنشاء أرصفة في ميناء جدة

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ويأتي ذلك في إطار مبادرات «موانئ» لتعزيز مسيرة قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية، وإطلاق العوامل التمكينية عبر مباشرة أكثر من 160 مشروعا تسهم في تحقيق التحول النوعي في الموانئ السعودية، وتنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر يرسخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث، تماشيا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.ويستهدف العقد مع شركة قادة البناء الحديث المحدودة بالتضامن مع شركة هوتا هيجر فيلد السعودية؛ ترسيخ مكانة ميناء جدة الإسلامي كمنصة لوجستية رائدة، من خلال تنفيذ مشروع تعميق قناتي الاقتراب وحوض الدوران والممرات البحرية وحوض المحطة الجنوبية، بما يسهل استقبال سفن الحاويات العملاقة التي تصل حمولتها لـ24 ألف حاوية قياسية، ويسهم في زيادة القدرة التنافسية للميناء، ويجذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية.
وبموجب العقد مع شركة المشروعات للخدمات البحرية، ستنشأ أرصفة جديدة بعمق تصميمي 16 م للأرصفة (من 26 وحتى 31)، وبطول 1100 م في محطة البضائع المتعددة، وذلك بهدف إيجاد أرصفة جديدة تستوعب ناقلات الحبوب السائبة الضخمة، وتطوير البنية التحتية للميناء لاستقبال سفن أكبر تغطي احتياجات السوق المحلية، وتؤمن الاحتياطي الاستراتيجي للمملكة بزيادة كمية الحبوب المستوردة، وتعزز منظومة الأمن الغذائي عبر ميناء جدة الإسلامي.
يذكر أن الموانئ السعودية تعد أحد أهم الروافد الاقتصادية والتجارية الحيوية، وتؤدي دورا محوريا في تطوير أعمال التجارة المحلية والإقليمية والدولية، والذي حقق لها الصدارة بين 370 ميناء عالميا بحصول ميناء الملك عبدالله على المرتبة الأولى، وميناء جدة الإسلامي على المرتبة الثامنة عالميا، بينما أحرز ميناء الملك عبدالعزيز المرتبة الـ14 في مؤشر كفاءة أداء موانئ الحاويات عالميا لعام 2021م، الصادر عن البنك الدولي.
عقد قادة البناء الحديث المحدودة بالتضامن مع شركة هوتا هيجر فيلد السعودية:
- تنفيذ مشروع تعميق قناتي الاقتراب وحوض الدوران والممرات البحرية وحوض المحطة الجنوبية
الأهداف:
- تسهيل استقبال سفن الحاويات العملاقة تصل حمولتها لـ24 ألف حاوية قياسية
- زيادة القدرة التنافسية للميناء
- يجذب مزيدا من الخطوط الملاحية العالمية
عقد المشروعات للخدمات البحرية
- إنشاء أرصفة جديدة بعمق تصميمي 16 م للأرصفة (من 26 وحتى 31)، وبطول 1100 م في محطة البضائع المتعددة
الأهداف:
- إيجاد أرصفة تستوعب ناقلات الحبوب السائبة الضخمة
- تطوير البنية التحتية للميناء لاستقبال سفن أكبر
- زيادة كمية الحبوب المستوردة لتعزيز الاحتياطي
- تعزيز منظومة الأمن الغذائي عبر ميناء جدة الإسلامي
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