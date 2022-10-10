168 ألف مستفيدة من «وصول» عبر 30 مليون رحلة مدعومة

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ويهدف برنامج «وصول» إلى تمكين المرأة من العمل ورفع مشاركتها في سوق العمل، ودعم استقرارها الوظيفي، من خلال الدعم المالي المقدم من «هدف» وبالتعاون مع تطبيقات توجيه المركبات المرخصة من الهيئة العامة للنقل لتقديم خدمة النقل بجودة عالية وبتكلفة مناسبة.ويسهم برنامج «وصول» بتغطية 80% من تكلفة النقل لكل رحلة بين العمل والمنزل، بحد أقصى 1100 ريال شهريا للمستفيدة براتب 6000 ريال وما دون، و800 ريال بحد أقصى شهريا للمستفيدة براتب ما بين 6001 إلى 8000 ريال، حيث تصل مدة دعم البرنامج إلى 24 شهرا من تاريخ أول رحلة.
ويمكن للمرأة العاملة المسجلة في التأمينات الاجتماعية المستوفية للشروط التسجيل في برنامج «وصول» من خلال الرابط: http://wusool.sa.
برنامج «وصول»
يهدف إلى تمكين المرأة من العمل ورفع مشاركتها في سوق العمل، ودعم استقرارها الوظيفي، من خلال الدعم المالي المقدم من «هدف» وبالتعاون مع تطبيقات توجيه المركبات المرخصة من الهيئة العامة للنقل، لتقديم خدمة النقل بجودة عالية وبتكلفة مناسبة.
منذ انطلاق البرنامج في 2017 وحتى 2022
30 + مليون رحلة مدعومة
168 + ألف مستفيدة
آلية الدعم
- 1100 ريال شهريا للمستفيدة براتب 6000 ريال وما دون
- 800 ريال بحد أقصى شهريا للمستفيدة براتب ما بين 6001 إلى 8000 ريال
- تغطية 80% من تكلفة النقل لكل رحلة بين العمل والمنزل
- تصل مدة دعم البرنامج إلى 24 شهرا من تاريخ أول رحلة
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