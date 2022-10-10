النطاق السعري لاكتتاب «مرافق» بين 41 و46 ريالا

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ووافقت هيئة السوق المالية في سبتمبر الماضي، على طلب شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع تسجيل أسهمها، وطرح 73.09 مليون سهم من أسهمها للاكتتاب العام (في السوق الرئيسي)، يمثل نسبة 29.24% من إجمالي أسهمها.وأوضحت الشركتان في بيان لهما، أن فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات بدأت الأحد 9 أكتوبر 2022 وتنتهي 14 أكتوبر 2022.
وأشارتا إلى أن فترة اكتتاب الأفراد تبدأ 26 أكتوبر 2022 ولمدة 4 أيام تنتهي 29 أكتوبر 2022، حيث ستخصص 30% من الأسهم المطروحة لهم، ما يعادل 21.93 مليون سهم.
اكتتاب شركة مرافق
- النطاق السعري بين 41 - 46 ريالا للسهم
- تتمثل عملية الطرح بطرح 73,094,500 سهم عادي من أسهم الشركة، وهو ما يمثل 29.24% من رأس المال المصدر للشركة، وذلك عن طريق بيع الأسهم الحالية من قبل المساهمين الكبار (يملكون 5% أو أكثر من أسهم الشركة)، وهم: الهيئة الملكية للجبيل وينبع وصندوق الاستثمارات العامة والشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» وشركة أرامكو السعودية للطاقة «سابكو».
- بعد الأخذ في الاعتبار حصة مساهمي الأقلية البالغة 0.76% من رأسمال «مرافق»، ستبلغ نسبة الأسهم المتاحة للتداول عند الإدراج 30% من إجمالي أسهم الشركة.
- يبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة 100,000 سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى 12,499,999 سهما.
- تقتصر المشاركة في بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر، وفقا لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
- سيحدد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر لتتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد، ويبلغ عدد أسهم الطرح التي ستخصص مبدئيا للفئات المشاركة 73,094,500 سهم طرح، بما يمثل نسبة 100% من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد. وفي حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمديري سجل الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 51,166,150 سهم طرح - كحد أدنى - بما يمثل 7% من إجمالي أسهم الطرح.
- فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات تبدأ 9 أكتوبر 2022 وتنتهي 14 أكتوبر 2022
- فترة اكتتاب الأفراد تبدأ 26 أكتوبر 2022 وتنتهي 29 أكتوبر 2022
- ستخصص 30% من الأسهم المطروحة للأفراد، ما يعادل 21.93 مليون سهم
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