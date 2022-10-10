شكرا لقرائتكم خبر النطاق السعري لاكتتاب «مرافق» بين 41 و46 ريالا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت شركتا «إتش إس بي سي العربية السعودية» و»الرياض المالية» المستشاران الماليان، ومديرو سجل الاكتتاب ومتعهدو التغطية في الطرح العام الأولي لشركة «مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع»، النطاق السعري للطرح العام للأسهم بين 41 و46 ريالا للسهم الواحد.

ووافقت هيئة السوق المالية في سبتمبر الماضي، على طلب شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع تسجيل أسهمها، وطرح 73.09 مليون سهم من أسهمها للاكتتاب العام (في السوق الرئيسي)، يمثل نسبة 29.24% من إجمالي أسهمها.

وأوضحت الشركتان في بيان لهما، أن فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات بدأت الأحد 9 أكتوبر 2022 وتنتهي 14 أكتوبر 2022.

وأشارتا إلى أن فترة اكتتاب الأفراد تبدأ 26 أكتوبر 2022 ولمدة 4 أيام تنتهي 29 أكتوبر 2022، حيث ستخصص 30% من الأسهم المطروحة لهم، ما يعادل 21.93 مليون سهم.

اكتتاب شركة مرافق

