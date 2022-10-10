شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات المشروعات لزيادة إنتاج السولار والبنزين تحقق هدف الاكتفاء الذاتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نتائج متميزة حققها قطاع البترول ، لم تكن لتتحقق لولا ما تم من وضع أسس قوية وتخطيط جيد للأعمال وإدارته إدارة اقتصادية كفء وضعت فى اعتبارها مواكبة القطاع لجهود التنمية فى الدولة بقيادة حكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى.

وشهد القطاع التحول من تحقيق عجز فى الميزان التجارى البترولى إلى تحقيق فائض، حيث كان القطاع قد حقق لأول مرة منذ سنوات طويلة فائضاً فى الميزان التجارى عن عام 2018/2019 بلغ حوالى 9.9 مليار جنيه، كما بلغ الفائض فى الميزان التجارى البترولى خلال عام 2021 ما يعادل حوالى 4ر46 مليار جنيه .

بلغ واردات قطاع البترول للخزانة العامة للدولة عن عام 2020/2021 حوالى 33 مليار جنيه بالمقارنة بعجز بلغ حوالى 4ر77 مليار جنيه عام 2016/2017، كما بلغت جملة الاستثمارات المحققة فى قطاع البترول حتى نهاية أبريل 2022 حوالى 9ر1 تريليون جنيه منها 778 مليار جنيه مشروعات بدأ تشغيلها و119 مليار جنيه مشروعات جارى دراستها و292 مشروعات جارى تنفيذها منها 6 مشروعات تكرير بقيمة حوالى 131 مليار جنيه جارى تنفيذها لزيادة الطاقة الإنتاجية من المشتقات البترولية ومن ثم تقليل الاستيراد، حيث شهد القطاع تطويراً غير مسبوق لمصافى تكرير البترول وصناعات القيمة المضافة والبنية الأساسية واستدامة فى تأمين إمدادات الوقود.

وتوضح مشروعات تطوير وزيادة الطاقة بمصافى التكرير المصرية التى يتم تنفيذها حالياً توضح مدى اتساع رؤية استراتيجية قطاع البترول ونجاحها في تحقيق هدف زيادة المنتج المحلى وتخفيض الجانب الذى يتم استيراده من الخارج .

وفيما يتعلق بمشروعات التكـــرير والتصنيع شهدت الثمانى سنوات الماضية تشغيل 8 مشروعات جديدة فى مجال التكرير والتصنيع بتكلفة استثمارية إجمالية 87 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 6.6 مليون طن سنوياً مما أدى إلى خفض كميات الاستيراد بنسبة 30% ومن أهمها:

مشروع إنتاج البنزين عالي الأوكتين بشركة أنربك والذي بدأ تشغيله في سبتمبر 2018 بهدف إنتاج 700 ألف طنسنوياً من البنزين عالى الأوكتان،و10آلاف طن بوتاجاز وتبلغ تكلفته الاستثمارية حوالى 219 مليون دولار.. هذا وقد قام السيد رئيس الجمهورية بافتتاحه في شهر أغسطس2020.

مصفاة الشركة المصرية للتكرير بمسطرد والذي بدأ التشغيل التجارى لها في فبراير2020 ويهدف إلى تحويل المازوت ذو القيمة الاقتصادية المنخفضة بطاقة 7ر4 مليون طن سنوياً إلى منتجات بترولية عالية الجودة وتبلغ تكلفته الاستثمارية 3ر4 مليار دولار .. هذا وقد قام رئيس الجمهورية بافتتاحه في 27سبتمبر2020.

مشروع إنتاج البنزين عالي الأوكتين بشركة أسيوط لتكرير البترول والذي بدأ التشغيل التجريبى له في ديسمبر2020 بهدف إنتاج 800 ألف طن سنوياً من البنزين عالى الأوكتان،و10آلاف طن بوتاجاز وتبلغ تكلفته الاستثمارية حوالى 450 مليون دولار.. هذا وقد قام السيد رئيس الجمهورية بافتتاحه في ديسمبر2020.

مصنع إنتاج الأسفلت 60/70 بشركة السويس لتصنيع البترول بهدف إنشاء وحدة تقطير تفريغي لإنتاج حوالى 396 ألف طن سنويا أسفلت 60/70 لتغطية احتياجات السوق المحلي باستثمارات حوالي 61 مليون دولار.

ويجرى حالياً تنفيذ عدد من المشروعات من أهمها:

توسعات مصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية بهدف زيادة طاقتها التكريرية بنسبة60% ،وتبلغ استثماراته حوالى 4ر2 مليار دولار.. هذا وقد تم بدء التشغيل المبكر للمرحلة الثانية من المشروع في مايو 2022 .

مجمع انتاج السولار بشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (انوبك) بأسيوط بطاقة تغذية 5ر2مليون طن سنويا من المازوت لتحويله الى منتجات بترولية عالية الجودة ، وباستثمارات 2.9 مليار دولار .

توسعات شركة السويس لتصنيع البترول بطاقة 75ر1 مليون طن سنوياً من المازوت لتعظيم كميات المنتجات عالية القيمة الاقتصادية وباستثمارات تقديرية حوالي 77ر1 مليار دولار.

مشروع تقطير المتكثفات بشركة النصر للبترول بطاقة 2ر1 مليون طن من المتكثفات وذلك لانتاج منتجات بترولية عالية الجودة وبتكلفة استثمارية حوالي 2214 مليون جنيه.

مجمع التقطير الجوى بشركة أسيوط لتكرير البترول بطاقة 5 مليون طن من الزيت الخام وذلك بهدف تغطية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية ، وبتكلفة استثمارية حوالي 2ر9 مليار جنيه.

مجمع التقطير الجوى بشركة الاسكندرية للبترول بطاقة 5 مليون طن من الزيت الخام بالاضافة إلى إنشاء وحدة لاسترجاع الغازات وذلك بهدف تغطية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية عالية القيمة الاقتصادية (سولار ، بنزين ، بوتاجاز ،...) وبتكلفة حوالي 2ر6 مليون جنيه.