بشرى سارة من التموين بشأن انخفاض أسعار السلع الفترة المقبلة

الشارقة - اميمة ياسر - توقع المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن تنخفض أسعار السلع نتيجة تحركها في الخارج، مشيرا إلى حدوث انفراجات من الدولة لتذليل الأعباء أمام المستوردين لتقليل الفجوة.

ولفت خليل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة cbc، إلى أن منافذ وزارات التموين والزراعة والداخلية تبيع بأسعار مخفضة بأقل من تكلفتها بـ25% إلى 30% وذلك بجودة عالية.

وقال: "لدينا عدة أنواع منها، فاللحوم الطازجة بـ115 جنيه، ولحوم بلدي بـ145 جنيه في المجمعات، ويمكن للمواطن المصري الاختيار من بين عدة أنواع".

وتابع رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنه جرى تشكيل لجنة عليا لصناعة الدواجن وتطويرها، كما أن هناك مخزون استراتيجي آمن من الزيت، علاوة على ذلك، فإن مخزون القمح يكفي أكثر من 6.5 شهر.

وأضاف أن التوريد يعمل على قدم وساق، لتجنب تفاوت الأسعار على مدار السنة: "ليس لدينا نقص في الأرز أو السكر أو الدواجن، حيث حصلت صناعة الدواجن على قدر كبير من اهتمام القيادة السياسية"، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تستهدف تحقيق مخزون استراتيجي آمن للسلع التموينية لمدة عام.