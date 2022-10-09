شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 9-10-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 9-10-2022.

البورصة تخسر 3 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وسط تداولات ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 691.176 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 362.1 مليون ورقة مالية بقيمة 560.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 33 ألف عملية لعدد 194 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.3% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.29%، والعرب على 7.4%، واستحوذت المؤسسات على 13.12% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 86.87%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 3.6 مليون جنيه، 18.6 مليون جنيه، 10.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 13 مليون جنيه، 3.3 مليون جنيه، 16.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 9940 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 1897 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 12255 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 4022 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 2184 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 3122 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 3487 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 1218 نقطة.

وصعدت أسهم 27 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 86 شركة، ولم تتغير مستويات 81 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- القناة للتوكيلات الملاحية بسعر إغلاق 14.110 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.49%.

- الحديد والصلب المصرية بسعر إغلاق 7.960 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.87%.

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 32.480 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.77%.

- الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بسعر إغلاق 0.914 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.86%.

- الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بسعر إغلاق 10.240 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.54%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- اودن للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 3.870 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.75%.

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 9.120 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.79%.

- سبيد ميديكال بسعر إغلاق 0.440 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.58%.

- اميرالد للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 1.722 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.23%.

- حق اكتتاب شركة التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس-1 بسعر إغلاق 0.309 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.21%.