ربط الخط الحديدي للشرق والشمال بالشبكة الداخلية في الجبيل الصناعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف، بمحافظة الجبيل أمس، مشروع الخط الحديدي الرابط بين شبكة قطار الشرق (الدمام - الرياض) وشبكة قطار الشمال، ومشروع شبكة الخطوط الحديدية الداخلية بمدينة الجبيل الصناعية، بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الخطوط الحديدية السعودية المهندس صالح الجاسر، ونائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الدكتور رميح الرميح، والرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية الدكتور بشار المالك، وذلك تمهيدا لمرحلة التشغيل التجاري للمشروع في الربع الأول من العام القادم 2023.

وقال الأمير سعود بن نايف إن تدشين مشاريع جديدة للخطوط الحديدية في المنطقة سيكون دافعا مهما لتطور القطاع الصناعي، وداعما مهما لصادرات المملكة من مختلف المواد التجارية والصناعية.

تعزيز النقل البري

بدوره قدم وزير النقل والخدمات اللوجستية الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين لما يوليانه من اهتمام كبير لتطوير البنية التحتية للخطوط الحديدية في المملكة ولأمير المنطقة الشرقية على الدعم الذي تحظى به مشاريع النقل بالمنطقة، مؤكدا سعي «سار» لتنفيذ المشاريع بجودة وإتقان، في ظل الدور الكبير الذي تقدمه الخطوط الحديدية السعودية لتعزيز النقل البري في المملكة، والأهمية الكبيرة التي يمثلها ربط شبكتي الشمال والشرق في المنطقة الشرقية وشبكة مدينة الجبيل الصناعية، وإسهام هذه المشاريع بشكل فاعل في تعزيز الصناعات الوطنية.

توفير دعم لوجستي

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لـ»سار»، أهمية ربط شبكتي قطار الشمال وقطار الشرق، وإسهامها في توفير الدعم اللوجستي لربط الموانئ الصناعية والتجارية في مدينتي الدمام والجبيل بشبكة القطارات، وتحقيق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وسيكون له أثره الإيجابي على النقل والحركة اللوجستية على الصعيدين المحلي والإقليمي.

ونوّه المالك، بجهود وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس الإدارة والكفاءات الوطنية العاملة في «سار» التي أسهمت في تخطي جميع التحديات والصعوبات لإنهاء أعمال المشروعين وتوفير خطوط حديدية ذات جودة عالية.

تشغيل 3 رحلات

ويأتي التدشين تمهيدا للتشغيل التجاري، الذي سيشمل تشغيل 3 رحلات إلى ميناء الجبيل التجاري لنقل نحو 125 ألف حاوية سنويا إضافة إلى تشغيل رحلتين يوميا إلى ميناء الملك فهد الصناعي، كما سيخدم المشروع المنشآت الصناعية في المنطقة، حيث سيسهم أيضا في نقل أكثر من 300 ألف حاوية سنويا بواقع رحلتين يوميا من محطة حاويات الجبيل إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وبذلك سيسهم المشروع في تأصيل وتمكين جهود المملكة في جانب المحافظة على البيئة وتفعيل مبادراتها في هذا التوجه والوصول إلى الحياد الصفري لانبعاثات الكربون بحلول عام 2060.

إزاحة 200 ألف شاحنة

وتوفر شبكة المشروع الجديد خدمة نقل المنتجات والمواد عبر السكك الحديدية بين المنشآت والموانئ في الجبيل مع إمكانية الوصول إلى المناطق الأخرى المتصلة بشبكة السكك الحديدية في المملكة.

ويهدف المشروع إلى دعم وتحفيز الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها إلى جانب رفع معدلات النقل بالسكك الحديدية وتكاملها مع وسائل النقل الأخرى بما يعزز من كفاءة وموثوقية القطاع اللوجستي، كما يهدف إلى توفير حلول نقل آمنة وصديقة للبيئة تحسن من مستوى جودة الحياة، حيث من المتوقع تخفيض الانبعاثات بأكثر من 70% وإزاحة أكثر 200 ألف شاحنة في المرحلة الأولى من التشغيل تحقيقا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

يربط الجبيل الصناعية (1) و(2) وميناء الملك فهد الصناعي وميناء الجبيل التجاري

الطول 193 كلم

يتضمن:

3 خطوطا للتخزين

3 جسورا للسكك الحديدية

7 جسورا للطرق

الإيجابيات:

تخفيض 70% من الانبعاثات

إزاحة + 200 ألف شاحنة في المرحلة الأولى

التشغيل التجاري:

3 رحلات يوميا إلى ميناء الجبيل التجاري

رحلتان يوميا إلى ميناء الملك فهد الصناعي

رحلتان يوميا من محطة حاويات الجبيل إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام

الخط الحديدي الرابط بين خط الشرق وخط الشمال والجبيل الصناعية