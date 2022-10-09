هيئة المراجعين

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وشارك في الورشة عدد من ممثلي الجهات الحكومية، هي: وزارة المالية، وزارة الطاقة، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة الاستثمار، البنك المركزي السعودي، هيئة السوق المالية، وممثلون لمكاتب المحاسبة.وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الدكتور أحمد المغامس، في كلمة له خلال الورشة، سعى الهيئة إلى التوعية بمستجدات مجلس المعايير الدولية، وكذلك إثراء النقاش حول معايير الاستدامة الدولية ISS.
وخلال الورشة، عُرِضت مسودتان: الأولى S1 «المتطلبات العامة للإفصاح عن المعلومات المالية ذات الصلة بالاستدامة»، والثانية S2 «الإفصاحات ذات الصلة بالمناخ».
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