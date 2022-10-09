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وأوضحت الأمانة أن الفرص المطروحة تتضمن: إنشاء وتشغيل وصيانة 5 مجمعات تجارية سكنية، تشغيل وصيانة مركز المعارض والمؤتمرات، ترميم وتشغيل وصيانة مسلخ عاكفة، إنشاء وتشغيل وصيانة محطة وقود، إنشاء وتشغيل وصيانة مستوصف أهلي وتشغيل وصيانة ملعب رياضي.ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين بالتنافس للاطلاع على الفرص الاستثمارية، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي «فرص».
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