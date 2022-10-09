شكرا لقرائتكم خبر 10 فرص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استثمارية في مواقع عدة طرحتها أمانة منطقة نجران ممثلة في بلدية بئر عسكر، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي «فرص».

وأوضحت الأمانة أن الفرص المطروحة تتضمن: إنشاء وتشغيل وصيانة 5 مجمعات تجارية سكنية، تشغيل وصيانة مركز المعارض والمؤتمرات، ترميم وتشغيل وصيانة مسلخ عاكفة، إنشاء وتشغيل وصيانة محطة وقود، إنشاء وتشغيل وصيانة مستوصف أهلي وتشغيل وصيانة ملعب رياضي.

ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين بالتنافس للاطلاع على الفرص الاستثمارية، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي «فرص».