مؤتمر الأمن الغذائي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلق في تونس أمس، ويناقش دور القطاعين العام والخاص لتعزيز الزراعة المستدامة والأمن الغذائي، بمشاركة خبراء ومختصين من دول عربية وأفريقية ومنظمات دولية ومن المهتمين بقضايا الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة. ويبحث المؤتمر على مدى يومين استراتيجية الأمن الغذائي بالمنطقـة العربيـة وفي أفريقيا، ووضعيـة الأمن الغذائـي والتغـذيـة فـي العالـم ودور البحـث العلمـي في تعـزيـزه. وسيقدم المؤتمر عددا من المقترحات العلمية والبحوث حول جعل الزراعة أكثر إنتاجية واستدامة ودور القطـاعين العـام والخاص فـي تأمين الأمـن الغذائـي فـي الوطـن العربـي وأفريقيا. وسيقدم المؤتمر عددا من المقترحات العلمية والبحوث حول جعل الزراعة أكثر إنتاجية واستدامة ودور القطـاعين العـام والخاص فـي تأمين الأمـن الغذائـي فـي الوطـن العربـي وأفريقيا. ويهدف المؤتمر إلى إتاحة الفرصة للقطاعين الخاص والعام لأجل ربط علاقات دولية للبحث في مسارات جديدة للزراعة والغذاء مع اقتراح السبل الكفيلة بجعل الزراعة أكثر إنتاجية واستدامة. كما يناقش المؤتمر استخدام أساليب الزراعة الذكية من خلال تسخير التقنية والابتكار كأحد الحلول الناجعة لزراعة مستدامة.

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