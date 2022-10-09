شكرا لقرائتكم خبر ضبط مواقع وهمية تنتحل أشكال متاجر شهيرة للإيقاع بالمتسوقين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رصدت وزارة التجارة خلال الفترة الماضية أساليب مختلفة من الاحتيال الالكتروني، تتمثل في مواقع الكترونية وهمية، تنتحل صفات وأشكال متاجر شهيرة تستنسخ صور الصفحة الرئيسة للمتجر وعلامته التجارية، بهدف الإيقاع بالمتسوقين والاحتيال عليهم.

وحذرت التجارة عموم المستهلكين من التعامل مع صفحات المتاجر الوهمية حتى لا يكونوا عرضة للاحتيال المالي، داعية في الوقت نفسه إلى التحقق من صحة موقع المتجر من خلال نسخ رقم السجل التجاري المتوفر على صفحة المتجر، والتأكد من تطابق بياناته عبر خدمة الاستعلام عن بيانات السجل التجاري الموجودة على موقع وزارة التجارة.

وأوضحت آلية التحقق من المواقع التي لا تملك سجلا تجاريا وتملك وثيقة العمل الحر، حيث يتم التأكد من صحة بياناتها من خلال منصة معروف، والتي تظهر البيانات الخاصة بالمتجر الالكتروني.

وأكدت أنه حماية لحقوق المستهلك، ومنعا للنصب والاحتيال من المتاجر الوهمية، فإن ‏ممارسة التجارة الالكترونية بشكل رسمي تتطلب ‏إصدار سِجل تجاري ‏أو ‏وثيقة عمل حر.

في سياق آخر كشفت وزارة التجارة عن تنفيذ فرقها الرقابية أكثر من 18 ألف جولة لمراقبة الأسواق والأسعار في جميع مناطق المملكة خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.

وبينت الوزارة أن هذه الزيارات تضمنت 1,305 زيارات ميدانية موجهة لرصد الأسعار، أجريت خلالها 29 ألف عملية قراءة لأسعار السلع والمنتجات في جميع منافذ البيع.

وتتابع الوزارة 278 سلعة أساسية من خلال رصد أسعارها في جميع المناطق ورفعها عبر نظام الكتروني لتتابع بدقة.

وتهدف هذه الزيارات إلى مراقبة الأسواق ورصد مستويات الأسعار، ومتابعة وفرة المنتجات وضمان تعدد مورديها، وتوافر المنتجات البديلة ذات الجودة العالية.

مراقبة الأسواق

الفترة:

الأسبوع الأول من أكتوبر 2022

عدد الزيارات:

18 ألف جولة

المناطق:

جميع مناطق المملكة

متابعة الأسعار:

1,305 زيارات ميدانية لرصد الأسعار

إجراء 29 ألف عملية قراءة الأسعار

متابعة 278 سلعة أساسية ورفعها عبر نظام الكتروني