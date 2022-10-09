لجنة توطين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الوظائف بمنطقة نجران نفذت عددا من الجولات التفتيشية على نشاط بيع الأجهزة الكهربائية والالكترونية، شملت مدينة نجران، ومحافظة حبونا، بهدف التأكد من تطبيق قرارات التوطين في المنطقة. وزارت اللجنة 44 منشأة تجارية تعمل في النشاط، بلغ عدد العاملين فيها 88 موظفا سعوديا، منهم 7 موظفات سعوديات، فيما بلغ إجمالي الوافدين العاملين في الأنشطة 74 وافدا من مختلف الجنسيات، وأنذرت منشأتين تعملان في ذات النشاط، فيما بلغت نسبة التوطين في المنشآت التي تمت زيارتها أكثر من 54 %. ودعت اللجنة أصحاب الأعمال والأنشطة المستهدفة بالتوطين إلى سرعة توظيف السعوديين، تفاديا لضبط المخالفات بحق المتجاوزين. ودعت اللجنة أصحاب الأعمال والأنشطة المستهدفة بالتوطين إلى سرعة توظيف السعوديين، تفاديا لضبط المخالفات بحق المتجاوزين.

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