شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أحدث مصنع لتصنيع فلنكات السكة الحديد والمترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل القابضة للصناعات الكيماوية، برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى، أعمال تدشين أحدث مصنع لتصنيع فلنكات السكك الحديدية والمترو بخبرات إيطالية في أرض المعصرة بحلوان التابعة لشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية " سيجوارت" ، بتكلفة تصل لنحو 10 ملايين دولار ، لمواكبة التطور في الصناعة والتوسع الكبير الذى تشهده في مصر خلال الفترة الحالية والمقبلة .

1 – تأسست الشركة عام 1931 لإنتاج فلنكات السكك الحديدية الخرسانية ومواسير خرسانية .

2 – تم رفع الطاقة الإنتاجية من 180 الف فلنكة ل 360 الف فلنكة سنويا بداية من 1 نوفمبر 2020 بتكلفة 15 مليون جنيه.

3 – في 30 نوفمبر 2021 تم التعاقد مع هيئة السكك الحديدية لتوريد 200 الف فلنكة خرسانية قطعة واحدة .

4 – تم توريد 50 الف فلنكة طبقا للمواصفات بمعدل 10 آلاف فلنكة شهريا .

5 – تم التعاقد مع شركة "بلان ايطالى" لتشدين مصنع حديث للفلنكات بطاقة إنتاجية 400 ألف فلنكة.

6- تبلغ تكلفة المعدات نحو 6.8 مليون يورو وتم شحنها وجار تركيبها .

7- تم اسناد انتاج 500 الف فلنكة سنويا للقطار السريع العلمين - العين السخنة .

تم تكليف مكتب أوروبى إيطالى لعمل تصميم الفلنكة الجديدة ، وتم اعتماد الفلنكة من قبل الاستشاري الألمانى.