شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط 13 قطاعًا بالبورصة بجلسة الأحد على رأسها "السياحة" بنسبة 2.7% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع 13 قطاعًا بالبورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 2.7%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 2%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.6%، وهبطت قطاعات الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، ومواد البناء، والمنسوجات والسلع المعمرة، والتجارة والموزعون بنسبة 1.4%، 1.3%، 1.2%، 1%، على التوالي.

وانخفضت قطاعات المقاولات والإنشاءات الهندسية، والورق ومواد التعبئة والتغليف، والخدمات التعليمية بنسبة 0.9%، 0.6%، 0.5%، على التوالي، ثم قطاعي البنوك، والموارد الأساسية بنسبة 0.4%، وأخيرًا قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.01%، فيما ارتفعت قطاعات خدمات النقل والشحن، والأغذية والمشروبات والتبغ، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 3.8%، 0.3%، 0.1%، على التوالي.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وسط تداولات ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 691.176 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 362.1 مليون ورقة مالية بقيمة 560.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 33 ألف عملية لعدد 194 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.3% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.29%، والعرب على 7.4%، واستحوذت المؤسسات على 13.12% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 86.87%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 3.6 مليون جنيه، 18.6 مليون جنيه، 10.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 13 مليون جنيه، 3.3 مليون جنيه، 16.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 9940 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 1897 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 12255 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 4022 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 2184 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 3122 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 3487 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 1218 نقطة.