شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة غرفة الجيزة يقرر صرف شهر حافز مدارس للعاملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد إمبابى رئيس الغرفة التجارية بالجيزة إنه فى إطار معاونة العاملين لمواجهة أعباء الحياة وخاصة مع بداية العام الدارسى والذى يستلزم شراء العديد من المتطلبات والأدوات المدرسية فقد قررمجلس إدارة الغرفة التجارية صرف منحه للعاملين بالغرفة والمتعاقدين شهر من المرتب.

وأشار إمبابى إلى أن الغرفة التجارية بالجيزة تقدم كل المساعدات اللازمة للعاملين لتوفير المناخ المناسب لهم للعمل حتى يتمكنوا من خدمة أعضاء الجمعية العمومية ومنتسبى الغرفة.