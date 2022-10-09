الاقتصاد

أسعار الخضروات فى مصر اليوم الأحد 9 أكتوبر 2022

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الخضار، في سوق الجملة استقرار ملحوظ وبلغ سعر كيلو الطماطم 2 إلى 4 جنيهات وسجل سعر البطاطس 3.5 إلى 5.5 جنيه، فيما بلغ سعر البصل 2 إلى 4 جنيهات والكوسة 3.5 إلى 5.5 جنيه

وأكدت شعبة الخضار في الغرف التجارية، استمرار الاستقرار في الأسواق مع تحقيق الاكتفاء الذاتي والذي ينعكس على سعر السلع بالإيجاب ويخلق حالة من الاستقرار الدائم في الأسعار، وتكون حركة السعر في مستوى محدود للغاية.

وبلغ سعر الجزر 2.5 إلى 5 جنيهات والفاصوليا 9 إلى 15 جنيها والباذنجان 2 إلى 4.5 جنيه والباذنجان الرومي 2 إلى 3.5 جنيه والباذنجان الأبيض 2 إلى 4.5 جنيه والفلفل الرومي البلدي 3 إلى 5.5 جنيه والفلفل الرومي الصوب 4 إلى 8 جنيهات والملوخية 2.5 الى 3.5 جنيه والخيار الصوب 3 إلى 5 جنيهات

وبلغ سعر البامية 14 إلى 20 جنيها والسبانخ 4 إلى 6 جنيهات والقلقاس 4 إلى 6 جنيهات والثوم 7 إلى 11 جنيها والبنجر 2 إلى 4 جنيهات والخس 10 جنيهات والكابوتشي 3.5 جنيه

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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