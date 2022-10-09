شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تدير الشركات العالمية مصانعها بالأنظمة الحديثة؟ تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدير كبرى الشركات العالمية مصانعها عن طريق العديد من النظم الحديثة، من أبرزها نظام six sigma ويتم استخدامه عن طريق ادوات او منهجيات فرعية بطريقتين، أولهما -DMAiC، وثانيا- DMADV، وهذا النظام يمكن تطبيقه فى مصانع الغزل والنسيج فى مصر بحسب الخبير الاقتصادى أشرف بدوى.

أولا : ما هو نظام الـ DMAIC وهو عباره عن خريطة عمل لـsix sigma والغرض منه تحسين جوده المنتج عن طريق تتبع وتحسين خطوات التشغيل داخل المنشأة.

باستخدام الخطوات الخمس وهي

1-Define وهى التعرف على العيب

2-Measure

وهو قياس العيب وحجمه باستخدام ادوات القياس

3-Analyse

وهو تحليل بيانات العيوب بدقة

4--improve

هو تحسين العيب ودراسة أسبابه

5--control وهو التحكم بالعيب

ولتطبيق هذا النظام يوجد بكل بند 12 خطوة لابد أن يتم تنفيذها عن طريق خبراء بدرجات متفاوتة متخصصين بـsix sigma،مع أن هذه النماذج ممكن أن تعمل بدون الـsix sigma،وسيتم إرسال كيفيه تطبيق تلك النظم بقطاع الغزل والنسيج على المستوى العالمى.