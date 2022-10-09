شكرا لقرائتكم خبر عن الصناعات الهندسية توضح آليات تطوير وزيادة صادرات صناعة السبائك الحديدية في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجه صناعة السبائك الحديدية المصرية العديد من التحديات والمخاطر ، جراء الأزمات العالمية المتعلقة بسلاسل الإمداد، وصعوبات الاستيراد والتصدير من جانب وأسعار الخامات والطاقة.

ومن جانب آخر، أشار المهندس خالد الفقى عضو مجلس إدارة القابضة المعدنية رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية ل" الخليج 365" أن مصانع السبائك في مصر مهمة لكونها تساهم في توفير العملة الصعبة والتصدير برغم التحديات ، لافتا إن من أبرز التحديات ،التي عرضتها شركة السبائك الحديدية في جمعيتها العمومية الأخيرة، ارتفاع تكلفة المنتج النهائي، جراء التكلفة المرتفعة للطاقة الكهربائية ،التي تعد من أهم التحديات المؤثرة في نتائج أعمال مصانع السباك والتي تعادل 102 قرش لكل كيلو ، حيث تمثل الطاقة الكهربائية نسبة 40% من تكلفة إنتاج الطن من سبيكة الفيروسيلكون .

أشار إن ذلك أضاف تكلفة تقدر ب 515.6 مليون جنيه على المصانع ،إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الخام ، وتمثل ‏36% من تكلفة إنتاج الطن ،علاوة على الزيادة السنوية في أجر العاملين و ارتفاع تكلفة النقل بسبب تعطل سلاسل الإمداد نتيجة زيادة الطلب على الشحن البحري بشكل كبير على مستوى العالم و ارتفاع تكلفة النقل الداخلي البرى والبحرى لمنتجات المصانع إلى موانئ التصدير أو الخامات ومستلزمات الإنتاج الواردة إلى مقر المصنع.

وشدد الفقى على أهمية دعم الصناعات الهامة في ظل ‏الحرب التجارية القائمة بين التكتلات الاقتصادية الكبرى ،وبين الكيانات الناشئة ، وكذلك تداعيات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية .