الاقتصاد

40٪ من العاملين بأجر يعملون بعقد قانونى من جملة العاملين عام 2021

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القاهرة - سامية سيد -  

وتشير مؤشرات بحث القوى العاملة لعام 2021 إلى أن نسبة العاملين في القطاع الحكومي 97.4% ويليها العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 94.5%، ثم العاملين بالقطاع الخاص (داخل المنشآت) بنسبة 34.0%، بينما تصل نسبة  العاملين إلى أقل مستوياتها فى القطاع الخاص (خارج المنشآت) حيث تبلغ 1.6% من جملة العاملين بأجر في هذا القطاع.

 

وإجمالا سجل معدل التشغيل "عدد المشتغلين منسوباً إلى عدد السكان 15 سنة فأكثر" للذكور65.2 ٪ مقابل 12.8% للإناث.

 

وسجلت نسبة العاملين فـــى عمل دائـم 69.2% من إجمالي العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة إلى 89.2% بين الإناث مقابل 65.6% للذكور.

 

 

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