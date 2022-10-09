شكرا لقرائتكم خبر عن 40٪ من العاملين بأجر يعملون بعقد قانونى من جملة العاملين عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وتشير مؤشرات بحث القوى العاملة لعام 2021 إلى أن نسبة العاملين في القطاع الحكومي 97.4% ويليها العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 94.5%، ثم العاملين بالقطاع الخاص (داخل المنشآت) بنسبة 34.0%، بينما تصل نسبة العاملين إلى أقل مستوياتها فى القطاع الخاص (خارج المنشآت) حيث تبلغ 1.6% من جملة العاملين بأجر في هذا القطاع.

وإجمالا سجل معدل التشغيل "عدد المشتغلين منسوباً إلى عدد السكان 15 سنة فأكثر" للذكور65.2 ٪ مقابل 12.8% للإناث.

وسجلت نسبة العاملين فـــى عمل دائـم 69.2% من إجمالي العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة إلى 89.2% بين الإناث مقابل 65.6% للذكور.