شكرا لقرائتكم خبر عن "القابضة الكيماوية" تكشف خطط تطوير مصانع سيناء للمنجنيز وميناء ابوزنيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير صادر عن القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن خطط تطوير مصانع سيناء للمنجنيز التي تأسست عام 1957 بمنطقة أبو زنيمة جنوب سيناء بمساهمة تبلغ 41.2% من القابضة و58.7% من بنك الاستثمار القومى.

تعرف على التفاصيل:

1 – مشروع تحول فرن السبائك لإنتاج سبيكة الفيرو سيليكو منجنيز بتكلفة 125 مليون جنيه بتمويل ذاتى.

2 – تبلغ الطاقة الإنتاجية من 22 لـ 24 ألف طن سنويا .

3 – الإنتاج الفعلى وفق الطاقة التصميمة يناير 2022 بعد عام من التشغيل التجريبي.

4 – تعظيم الاستفادة من المنجنيز المنخفض بمناجم الشركة من خلال إنشاء مصنع لرفع تركيز المنجنيز وإنتاج منجنيز عالى الجودة وحديد زهر للوفاء بالاحتياجات .

5 – تكلفة المشروع 270 مليون جنيه بنظام شراكة مع القطاع الخاص بنسبة 35% للقطاع الخاص.

6 – مدة تنفيذ المشروع 17 شهرا من تاريخ البدء في 3 نوفمبر 2021.

7- تأهيل ميناء أبو زنيمة وتعميق غاطسه.