المانجو المحلي يغطي نصف استهلاك المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت المملكة اكتفاء ذاتيا من فاكهة المانجو بنسبة بلغت 51.7%، وهو ما يعني أن نصف استهلاك المملكة من هذه الثمرة إنتاج محلي.

وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن إنتاج المانجو في المملكة يتجاوز 86.4 ألف طن سنويا، خلال زراعته بعدد من المناطق، في مساحة تقدر بـ(6872) هكتارا.

وأشارت إلى أن فاكهة المانجو تعد من المحاصيل الاستوائية ذات المردود الاقتصادي العالي، وتزرع في عدد من المناطق، أبرزها منطقة جازان، في محافظات (صبيا، أبو عريش، الدرب، صامطة، وبيش)، ومنطقة مكة المكرمة في محافظات (القنفذة، الليث، وأضم)، كما تزرع في منطقة الباحة بمحافظتي (المخواة، وقلوة)، والمحافظات الساحلية بمنطقة تبوك، إضافة إلى مناطق، عسير، نجران، المدينة المنورة، والمنطقة الشرقية.

وأفادت الوزارة في تقرير ضمن حملة (جاء وقتها)، والتي أطلقتها مؤخرا للتعريف بأنواع الفاكهة المحلية المتعددة، أن موسم إنتاج المانجو يمتد من أبريل حتى أغسطس، وتنتج المملكة خلال هذه الفترة أكثر من 20 صنفا من أنواع المانجو المختلفة، منها: (تومى أتكينز، كيت، كنت، الفونس، سكرى، الزبدة، الهندي، الجلن، لانجرا، الجولي، سنتيشن، فجر كلاند، السمكة، عويس، تيمور، ناعومي، فلنسيا، عيون المها، الزل، بالمر، تايلندي، بريبو).

وتمتاز فاكهة المانجو، حسب التقرير، بكثير من الفوائد الصحية؛ فهي غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف، كما تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمي وصحة القلب، وتقوي المناعة، وتقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع مرض السرطان، وتخفض الإصابة بفقر الدم، وهي كذلك مفيدة لصحة الجلد، وصحة العيون.

يذكر أن حملة (جاء وقتها) تأتي في إطار سعي الوزارة المستمر لدعم الإنتاج المحلي، وتعزيز الاستهلاك الصحي للمنتجات الزراعية، وزيادة الوعي بأهمية تناول الفاكهة المنتجة محليا في مواسم إنتاجها، بما يتوافق مع توافر الظروف البيئية المحيطة بها، كما تهدف الوزارة خلال الحملة إلى تعزيز إنتاج واستخدام الناتج المحلي، ورفع معايير جودته وسلامته، ونشر المعرفة بالمنتجات الزراعية، وزيادة التوعية بالخيارات المتنوعة للفواكه الموسمية التي تنعم بها المملكة.

إنتاج المانجو في السعودية

اجمالي الإنتاج 86.4 ألف طن سنويا

نسبة الاكتفاء الذاتي 51.7%

المساحة المزروعة 6872 هكتارا مربعا

الأنواع المنتجة 20 صنفا

موسم الإنتاج من أبريل حتى أغسطس

أبرز المناطق:

(جازان، مكة المكرمة الباحة، تبوك، عسير، نجران، المدينة المنورة، الشرقية)