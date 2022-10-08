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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة نفذت منذ بداية يناير حتى سبتمبر 2022 أكثر من 691 ألف جولة لمراقبة الأسواق والأسعار، تخللتها أكثر من 35 ألف زيارة ميدانية موجهة لرصد الأسعار، أُجري خلالها أكثر من مليون عملية قراءة لأسعار السلع والمنتجات في جميع منافذ البيع.

وتتابع الوزارة 278 سلعة أساسية من خلال رصد أسعارها في جميع المناطق ورفعها عبر نظام الكتروني لتتم متابعتها بدقة والوقوف على أي ممارسات غير سليمة تؤثر على أسعار السلع ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها بشكل فوري.

وتهدف هذه الزيارات لمراقبة الأسواق ورصد مستويات الأسعار، ومتابعة وفرة المنتجات وضمان تعدد مورديها.