الفرق الرقابية

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وتتابع الوزارة 278 سلعة أساسية من خلال رصد أسعارها في جميع المناطق ورفعها عبر نظام الكتروني لتتم متابعتها بدقة والوقوف على أي ممارسات غير سليمة تؤثر على أسعار السلع ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها بشكل فوري.وتهدف هذه الزيارات لمراقبة الأسواق ورصد مستويات الأسعار، ومتابعة وفرة المنتجات وضمان تعدد مورديها.
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