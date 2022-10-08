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وأوضح الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة روشن، صباح بركات، أن روشن تعمل على تطوير مفاهيم عمرانية تعكس معايير جودة الحياة، وتتناسب مـع تطلعات المجتمع السعودي، بالاعتماد على فريق من الموهوبين من أفضل المتخصصين والخبراء في المشاريع التنموية وقطاع البناء والتطوير فـي المنطقة، كما نعمل على اختيار أفضل المطورين العقاريين من القطاع الخاص، للتعاون في بناء وتطوير مشروع سدرة السكني بالعاصمة الرياض.وبيّن أن روشن العقارية تركز دائما على اسـتقطاب أصحاب الكفـاءات المميزة، الذين يتمتعون بخبرات استثنائية في مختلف المجالات، والتي تمكنهم من تقديم أفكار إبداعية وحلول مبتكـرة، تسهم فـي تطوير الأحياء السكنية المتكاملة بأعلى المعايير العالمية.
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