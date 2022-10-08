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ووفقا للبرنامج، سيبدأ تسيير الرحلات الجوية، من نوفمبر 2022 حتى مارس 2023، خلال عطلات نهاية الأسبوع؛ لتلبية احتياجات المسافرين خلال هذه الفترة.وأكد المدير التنفيذي لبرنامج الربط الجوي خليل لمرابط، أن هذه الشراكة ستعمل على تعزيز الرحلات الجوية، وتأتي نتيجة زيادة الطلب على خدمات السفر، وتتيح خيارات أوسع للمسافرين لزيارة المملكة بكل سهولة ويُسر.
يذكر أن برنامج الربط الجوي، يُعد مبادرة حكومية تهدف إلى تطوير وتعزيز الربط الجوي الخاص بقطاع السياحة في المملكة.
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