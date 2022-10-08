58 يوما لانتهاء تصحيح أوضاع المنشآت والأفراد في نشاط نقل البضائع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنتهي المبادرة المخصصة لتصحيح أوضاع المنشآت والأفراد العاملين في نشاط نقل البضائع، ووسطاء الشحن، وتأجير الشاحنات على الطرق البرية بالمملكة، بعد نحو 58 يوما تقريبا.

وأوضحت الهيئة العامة للنقل في بيان، أمس، أن المبادرة التشجيعية المخصصة للمنشآت والأفراد العاملين في نشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية بالمملكة، ستنتهي بعد أقل من شهرين، وذلك في تاريخ 07 ديسمبر 2022 (13 جمادى الأولى 1444).

وأكدت الهيئة أن هذه المبادرة تستهدف الأفراد والمنشآت الراغبين في إصدار ترخيص نشاط نقل بضائع على الطرق البرية، ولديهم مركبات يزيد وزنها الإجمالي عن 3,500 كجم، ويزيد عددها عن الحد المسموح به لهم نظاما، والمحدد بـ9 شاحنات، وتحمل رخص سير نقل خاص سارية المفعول.

وبينت الهيئة أنه بإمكان المنشآت والأفراد، خلال فترة المبادرة الحالية، والتي ستنتهي في 07 ديسمبر 2022، الاستفادة من الخدمات والإعفاء من رسوم إصدار رخص سير وإصدار اللوحات، عند تنفيذ إجراءات التحويل من نقل خاص إلى نقل عام، وكذلك إمكان تنفيذ هذه الخدمات دون اشتراط سداد المخالفات والمتعلقة بالنقل، وذلك دعما وتحفيزا لكل المنشآت والأفراد في نشاط نقل البضائع.

مبادرة تصحيح أوضاع العاملين في نشاط نقل البضائع

انتهاء المبادرة في 07 ديسمبر 2022

المستهدفون







المنشآت والأفراد الراغبون في إصدار ترخيص نشاط نقل بضائع



لديهم مركبات يزيد وزنها الإجمالي عن 3,500 كجم



يزيد عدد المركبات عن 9 شاحنات



تحمل رخص سير نقل خاص سارية المفعول



المزايا

1 - الإعفاء من رسوم إصدار رخص سير

2 - الإعفاء من رسوم إصدار المركبات

3 - عدم اشتراط سداد المخالفات والمتعلقة بالنقل